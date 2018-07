Rafaela, semifinalista con lo justo

Luego del positivo debut ante Reconquista en la noche del viernes en el debut del Provincial de Mayores que se está disputando en nuestra ciudad, la Asociación Rafaelina perdió en la mañana del sábado, en su segunda presentación, ante su par Rosarina, el campeón defensor, por 85 a 77. Este traspié obligaba, a la noche, al combinado local a ganar sí o sí ante Oeste santafesino en el tercer partido para quedarse con el segundo lugar de la zona y avanzar a las semifinales. Y aunque le costó y tuvo que sufrir hasta el final, la selección de la ARB se impuso en los instantes finales por un apretado 65 a 63 y se metió en el lote de los 4 mejores, donde este domingo a las 10:30, otra vez en el Coliseo y ante Santa Fe, intentará llegar nuevamente a la final que se jugará en horas de la tarde.El segundo cuarto fue lo mejor que mostró Rafaela ante Oeste. Después del 14-10 del inicio, y con varios suplentes en cancha, los de Miretti defendieron con dureza y fueron efectivos en ataque, y de la mano de Facu Chiabotto y de algunas pinceladas del Toro Acuña bajo los tableros, le dieron una ventaja de 18 al dueño de casa al descanso largo. Ya en el segundo tiempo, el equipo no fue el mismo. Empezó a perder intensidad ofensiva y a perder las marcas en su tablero. Oeste, gracias a Alejo Britos en la conducción y a un incontenible Caffaro en ofensiva, fue de a poco limando la diferencia y a meterse en partido. En el inicio del último parcial, la Rafaelina ganaba por 6 (50-44), pero Caffaro le ganaba el duelo a los internos rafaelinos y puso a su equipo al frente (52-53), hasta que una aparición letal del Toro con una jugada de 3 puntos le dio otra vez la delantera al local (55-53). Los minutos finales fueron palo a palo, con chances los dos de ganarlo. Pero Cerutti fue efectivo en los libres en los últimos segundos para mantener la diferencia de 2 puntos sin antes sufrir hasta el final, ya que el bueno de Caffaro no pudo acertar en la última penetración. Festejo rafaelino, clasificación a la semifinales y medio objetivo cumplido.Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Fabio Alaniz y Adrián Parmit. Parciales: 14-10; 41-23 y 50-44.Alejo Britos 15, Caffaro 27, Copello 2, Romero 0 y Flores 0 (FI). Boero 3, Cingolani 4, Robledo 9 y Priotti 3. DT: Sergio Britos.Giordana 1, Facundo Chiabotto 15, Rodrigo Acuña 6, Cerutti 10 y Roberto Acuña 15 (FI). Saavedra 2, Mire 2, Faber 8 y Caligaris 6. DT: M. Miretti.Estadio: Coliseo del Sur. Arbitros: Fabio Alaniz y Leandro Mozzoli. Parciales: 19 iguales; 45-36 y 62-55.Mariani 16, Suárez 6, Cantón 19, Sánchez 12 y Luchi 4 (FI). Borsellino 15, Fernández 9 Y Yanson 4. DT: G. Pastorino.F. Chiabotto 0, Giordana 7, Rodrigo Acuña 18, Cerutti 10 y Roberto Acuña 11 (FI). Saavedra 4, F. Chiabotto 2, Aveldaño 7, Mire 4, Faber 8 y Caligaris 6. DT: M. Miretti.en Ben Hur, Oeste 52 – Reconquista 46, Rosarina 85 – Rafaelina 77; Rosarina 98 – Reconquista 54 y Oeste 63 – Rafaelina 65. En Atlético, Noroeste 87 – Venadense 81; Cañadense 52 – Santafesina 70; Santafesina 92 – Noroeste 71 y Venadense 72 – Cañadense 65.hoy, a las 10:30 en el Coliseo del Sur, Santa Fe vs. Rafaela y en el Lucio Casarín, Rosario vs. Cañada. Por la tarde, el encuentro por tercer y cuarto puesto será a las 17 y la final a las 19, en el Coliseo del Sur.