CRAR, derrota y reclasificación

Este sábado se jugó un nuevo capítulo de la primera fase del Torneo Regional del Litoral y quedaron definidos algunos pasajes. CRAR, que perdió en Rosario con Duendes 63 a 5, quedó condenado a jugar la Reclasificación, instancia que también tendrá a Universitario de Santa Fe y Provincial. Por otro lado, Santa Fe Rugby Club y CRAI, que ganaron en sus respectivos cotejos, aseguraron su lugar entre los mejores y disputarán la Zona Campeonato junto a Jockey, Duendes y GER. Restan definirse algunos lugares y esto ocurrirá en los próximos dos capítulos que le quedan al TRL en esta primera fase. Hay que recordar que luego, los mejores ocho, irán por el título y los cuatro que no ingresen jugarán la Reclasificación con los del ascenso. Dicha instancia será a nueve fechas, todos contra todos, a una rueda. Los dos primeros jugarán la próxima temporada en primera y los dos últimos deberán revalidar con los primeros del Nivel III en la promoción.Duendes 63 vs CRAR 5, Old Resian 13 vs UNI (R) 9 , CRAI 62 vs Tilcara 27, Santa Fe RC 38 vs UNI (SF) 19, Estudiantes 49 vs Provincial 19, GER 27 vs Jockey 26.Jockey 41 puntos; Duendes 36, GER 34, Santa Fe RC 32, CRAI 30, Estudiantes 23, Tilcara 21Old Resian 21, Uni (R) 18, Uni (SF) 10, Provincial 7, CRAR 4CRAR vs Old Resian, Jockey vs Duendes, Provincial vs GER, UNI SF vs Estudiantes, Tilcara vs Santa Fe RC, UNI SF vs CRAI.