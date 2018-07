Derrota de Jaguares ante Lions

Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, perdió ayer por 20-10 ante Sharks en Durban, en un partido que disputó con diez suplentes por ya estar clasificado a los playoffs. El equipo argentino, que finalizó séptimo en la tabla general, se medirá con Lions, segundo de la clasificación, el sábado próximo en Johannesburgo. Luego de conseguir la tan deseada clasificación a las llaves finales del torneo por primera vez desde que compite en 2016, los Jaguares cerraron la fase con una derrota, la segunda de manera consecutiva. Bautista Delguy, exjugador de Pucará, estuvo desde el arranque como en la mayoría de los duelos y mostró su jerarquía. Ante Sharks, pudo demostrar su habilidad a la hora de resolver situaciones complejas: con un kick preciso habilitó a Sebastián Cancelliere para convertir el único try de la franquicia argentina. No obstante, el conjunto nacional no pudo evitar la derrota ante un rival básico, que concretó todas las situaciones que tuvo. Sobre el final del encuentro, Jaguares se acercó en el marcador y acorraló a su adversario, que supo aguantar bien un embate que fue constante, aunque por momentos hubo errores de precisión a la hora de manejar el balón con las manos. Jaguares, en su mejor temporada, chocará contra los Lions, una de las franquicias más fuertes, con la que hay solamente dos antecedentes, con una victoria para cada equipo. Dentro de lo malo de la derrota, un aspecto positivo es que la sede del próximo rival está a sólo 600 kilómetros de Durban, por lo que no habrá un desgastante viaje de por medio.