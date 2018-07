Florida venció a Unión y es líder

En la continuidad de la 2ª fecha del Clausura de Primera A liguista, ayer Florida de Clucellas se impuso en Sunchales a Unión por 2 a 1. Damián González, a los 3’ del ST, puso en ventaja a la visita, lo empató a los 20’ Nahuel Pereyra para el Bicho verde y Paulo Paire, a 3’ del final, le dio el triunfo a la visita, que de esta manera logró su segundo triunfo consecutivo y es puntero hasta que hoy se complete la jornada. En Reserva igualaron 0 a 0. Cabe recordar que en los otros adelantos, Quilmes venció como visitante a Atlético 2 a 1, mientras que Humberto vs. Ben Hur y 9 de Julio vs. Tacural finalizaron sin goles. En tanto, este domingo, con 3 encuentros -2 en Rafaela-, se completará la jornada: a las 15:30 hs (Reservas 14 hs), Ferrocarril del Estado recibirá al Deportivo Libertad (arbitraje de Roberto Franco), Brown de San Vicente será local del Deportivo Ramona (Guillermo Tartaglia), mientras que en barrio Barranquitas de nuestra ciudad animarán un nuevo clásico, Sportivo Norte vs. Peñarol (Silvio Ruiz).

Posiciones: Florida 6 puntos; Ben Hur y Quilmes 4; Libertad y Unión 3; 9 de Julio y Tacural 2; Atlético, Humberto, Brown y Peñarol 1; Ferro, Ramona y Sportivo 0.



PRIMERA B

Por su parte, este domingo se desarrollará la 9ª y última fecha de la Primera B liguista, donde Ataliva y Talleres de María Juana tienen grandes posibilidades de salir campeones. La grilla de partidos es la siguiente: Ataliva vs. Bella Italia (Mauro Cardozo); Roca vs. Aldao (Darío Suárez); Moreno vs. Unidad Sancristobalense (Sergio Romero); Independiente SC vs. Tiro Federal (Sebastián Garetto); La Hidráulica vs. Talleres MJ (Ariel Gorlino); Atlético MJ vs. Angélica (Enrique Calderón); Josefina vs. Santa Clara (Raúl Rodríguez); Libertad EC vs. Esmeralda (Leandro Aragno) y Zenón Pereyra vs. Bochazo (Angelo Trucco).



PRIMERA C

Ya con el título en manos de San Isidro de Egusquiza, este domingo se cerrará el torneo Apertura de la Primera C liguista con esta grilla de partidos: San Isidro vs. San Antonio (Gonzalo Hidalgo); Susana vs. Defensores de Frontera (José Domínguez) y Aurelia vs. Villa San José (Guillermo Vacarone).