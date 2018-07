BUENOS AIRES, 15 (NA). - Para el abogado del músico Cristian "Pity" Alvarez, su defendido incurrió en un "exceso en la legítima defensa" al asesinar de tres tiros a Cristian Díaz en el barrio de Villa Lugano.Sebastián Queijeiro, que representó al líder de "Viejas Locas" en los últimos años, reiteró además que para él existe "riesgo de vida" para su defendido.En declaraciones al canal TN, señaló también que, por su mal estado, no pudo acercarse a Alvarez para asumir su defensa: "Por como está no puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito y así avanzar con el expediente", expresó.