Detienen a ex jefe de Policía

El exjefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, fue detenido este viernes a la noche por orden de la fiscal de Instrucción Nº 1 de Río Tercero, Andrea Heredia Hidalgo.

De acuerdo a los primeros trascendidos -según consignó Cadena 3-, confirmados por altas fuentes policiales, Suárez vendió su auto particular, no hizo la transferencia y el nuevo dueño de ese vehículo habría estado involucrado en un accidente en el que murió una nena de 8 años.

Además, se realizó un procedimiento en el domicilio particular del exjefe policial de la Provincia y encontraron un arma de guerra no declarada.

Por estas dos situaciones, la fiscal procedió a ordenar su aprehensión.



CONDENA EN

SUSPENSO

El auto, a nombre del ex jefe de Policía, es un Audi A5 color blanco que el pasado 19 de abril en cercanías de Ciudad Parque Los Reartes, habría estado involucrado en un choque.

El siniestro que se cobró la vida de una nena de 8 años y dejó a su madre y hermana melliza en grave estado, sucedió entre un Renault 9 y un Volvo C30 en el que viajaban dos mujeres oriundas de Santa Rosa de Calamuchita. Según testigos, un tercer vehículo, que sería el Audi A5 de Suárez, habría participado y luego dado a la fuga.

En 2017, Suárez fue condenado por el Tribunal de la Cámara 4ª del Crimen de la ciudad de Córdoba a dos años y dos meses de prisión por las amenazas hacia el periodista Dante Leguizamón.