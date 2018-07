Autos: festival de bonificaciones para amortiguar caída de ventas

Concesionarias semivacías con vendedores mirando pasar el tiempo en el reloj, sin demasiadas tareas por hacer más que rezar porque ingresen potenciales clientes al salón donde se exhiben los automóviles 0 km. Es una de las postales que se advierten por estos días en el canal minorista del mercado automotriz tanto en Rafaela, como Sunchales, Santa Fe, Córdoba o Rosario. En tiempos de crisis económica, la gente no puede dejar de ir a supermercado o a la verdulería porque, en definitiva, no puede dejar de comer. En todo caso, modificará sus hábitos de consumo para aprovechar mejor su dinero y no malgastar.Distinto es el caso de los automóviles, que en junio comenzaron a sufrir por las turbulencias económicas y sus consecuencias sobre el dólar, cada vez más inestable. Y como la moneda estadounidense es referencia para establecer los precios de los vehículos, si el dólar sube entonces los autos son más caros.La ecuación que por estos días golpea al sector automotriz es simple: sube el dólar, aumenta el precio de los autos, el gobierno eleva las tasas para contener la divisa y por tanto se encarece el crédito, una de las herramientas que explican las muy buenas ventas del 2017. Una tormenta perfecta que espanta a los compradores. Apenas se anima a hacer negocio aquel que tiene una parva de pesos y que, ante la certeza que se desvaloriza minuto a minuto por la inflación, va a la concesionaria y cambia el auto."Encima con los sucesivos incrementos de combustibles la gente usa menos el auto, lo deja en el garaje y usa más la moto o la bicicleta. O camina. Todo es un combo que modera esa aspiración siempre vigente que tiene el argentino promedio de llegar a tener su auto 0 km. Habrá que esperar hasta que mejore, los números del primer semestre no venían tan mal, eran mejores a los primeros seis meses del año pasado", dijo un vendedor experimentado de una concesionaria rafaelina.¿Qué hacer ante un mercado que se contrae? Gran dilema porque al menos por ahora el financiamiento con altas tasas no es una herramienta aconsejable. "La bonificación sobre el precio de lista es el gran imán para atraer clientes, es una jugada fuerte de la industria para cerrar operaciones aún al costo de resignar rentabilidad. Hay que tener en cuenta que mejor es vender poco que nada. Los costos fijos de las concesionarias son enormes y están ahí cada fin de mes", subrayó el vendedor con tiempo para trazar diagnóstico sobre la coyuntura del sector.Sin secretos, las concesionarias junto a la industria tejieron un mapa de descuentos para dinamizar las ventas, que vienen deprimidas también en julio en sintonía con lo que sucedió en junio. Por caso, basta repasar las estadísticas del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Rafaela. El mes pasado se patentaron 149 autos nuevos, lo que refleja una caída del 27 por ciento en relación a igual período del año pasado cuando se habían registrado 205 unidades. Es uno de los peores datos de una serie de ocho años, solo superado por junio de 2014 cuando se patentaron 121 vehículos y 2014, con 137.De todos modos, hay lugar para ver el vaso medio lleno. Entre enero y junio del 2017 se habían patentado en las oficinas del Municipio rafaelino 1.130 automotores, en tanto que en igual lapso de 2018 ya se inscribieron 1.348 unidades, esto es un 20 por ciento más.No obstante, los pesimistas de estos días alertan porque nadie tiene certezas de hasta cuándo durará esta desaceleración / recesión de la actividad económica. "Nos habíamos preparado para un buen año, esas eran las perspectivas alentadoras. Las malditas turbulencias internacionales y las debilidades de nuestra economía nos dieron vuelta todo ¿Cuántos meses se puede resistir con estructuras preparadas para crecer? Por eso la incertidumbre, por eso el fuerte nivel de bonificaciones", apuntó el vendedor consultado.A nivel nacional, y tras dos años de alzas y de registrar un semestre récord, las ventas de autos 0 kilómetro cayeron 18,2% en junio en forma interanual, afectadas por la devaluación y las altas tasas de interés de acuerdo al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). En todo el país, se patentaron en junio 64.140 vehículos, y también cayó respecto de mayo, un 17,2%, en el que se habían registrado ventas por 77.417 unidades.TENSIONESEl ministro de Producción, Dante Sica, admitió el viernes ante directivos de terminales locales que la corrida cambiaria afectó la industria automotriz, pero aseguró que el año terminará con una producción de 860 mil unidades y un aumento del 20%.El funcionario nacional repasó junto con las terminales los avances del Plan 1 Millón y pidió a las terminales que "cuiden a su cadena de proveedores".El integrante del Gabinete se reunió con autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), con quienes repasó la actualidad del sector y la relación con Brasil. Asimismo, Sica reconoció que si bien la crisis cambiaria impactó en el ritmo de crecimiento que venía mostrando el mercado interno, se espera que el año cierre con un mercado de unas 860.000 unidades y un aumento de la producción del 20%."Nuestro gran desafío es exportar cada vez más, hemos avanzado mucho con una industria con mayor especialización, escala e integración local", destacó el ministro. Pidió a las terminales "seguir trabajando en todos los factores que hacen a la competitividad sistémica y en la apertura de nuevos mercados para tener un sector cada vez más integrado a las cadenas globales de valor".El funcionario aseguró que no se cortó la cadena de pagos en el sector y pidió a las terminales que cuiden a su cadena de proveedores. Rafaela, en su diversificada matriz industrial, se destaca por un conjunto de empresas fabricantes de autopartes que están muy atentas a la evolución del sector.Sica informó a las terminales acerca de las reuniones que mantuvo en Brasil el lunes pasado a raíz del anuncio del Plan Rota 2030 y acordaron trabajar juntos, gobierno e industria, de cara al próximo Comité Automotriz que buscarán adelantar para fines de julio.El Gobierno nacional viene trabajando con terminales, autopartistas, sindicatos y gobiernos provinciales en el Plan 1 Millón que busca mejorar la competitividad de la industria y el empleo.PROTESTA OBRERAPrecisamente, los trabajadores de la industria automotriz son los otros protagonistas en el sector. En este contexto, los dos principales sindicatos de la industria, los metalúrgicos de la UOM y los mecánicos del SMATA, se movilizaron el viernes a las puertas del Ministerio de Producción en la ciudad de Buenos Aires para manifestar su preocupación por "los embates de las políticas económicas aplicadas" sobre el sector automotriz.En la marcha realizada frente a la sede de la cartera que ahora dirige Dante Sica, en Diagonal Sur y Alsina, dirigentes y afiliados de los dos gremios reclamaron por "la defensa del trabajo argentino" y plantearon su rechazo a "las importaciones indiscriminadas" que afectan al sector industrial.En ese marco, los secretarios generales de la UOM, Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, fueron recibidos por el ministro Sica, a quien le entregaron un petitorio con sus reclamos y además mantuvieron una breve reunión en la que acordaron seguir en contacto para lograr un entendimiento en torno a esos pedidos."Fue una reunión muy positiva con el ministro. Intercambiamos puntos de vista sobre la situación de la industria automotriz y vamos a seguir en contacto", sostuvo Caló al retirarse del encuentro con Sica.El petitorio conjunto de la UOM y SMATA centró su reclamo sobre la defensa de "la fabricación nacional de carrocerías y motos" y se quejó de que el Gobierno no está cumpliendo la prohibición de "la importación de colectivos para todo 2018" a la que se había comprometido en octubre del 2017.