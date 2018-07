Los argentinos ¿asumimos la responsabilidad de nuestras acciones?

Si cada uno analiza detenidamente la historia de esta bella Patria, podremos detectar que es una historia cíclica y que vivimos repitiendo caminos, acciones y errores. Creo a ciencia cierta que para vivir en una Patria íntegra, construida por ciudadanos íntegros, deberíamos volver a empezar, operar un cambio cultural mayúsculo, luego de analizar profundamente todas las dificultades por las que hemos pasado y asumir lo que somos para poder cambiar, lo que nos ha llevado por infinitos atajos inundados de corrupción, sin medir consecuencias para un futuro, familiar, económico, cultural, intelectual, psicológico de todos los habitantes de este suelo. Siempre buscamos copiar modelos que no funcionan y volvemos a imitar otros y así vamos de fracaso en fracaso.¿Cuándo vamos a sentarnos a diagramar un modelo propio?, cuando vamos a dejar de pelear por banderas políticas que no han sumado en nuestra vida, nada. Los que quieren enseñar a gobernar a este gobierno -que tampoco hace las cosas bien- son realmente impresentables, deberían callarse la boca y por una vez, solo por una vez, viendo el desastre en que quedó nuestro país, deberíamos unirnos todos para reconstruir lo que se derrumbó, lo han hecho las grandes potencias durante la pos guerra…porque cuidado, nuestro país está devastado, asumámoslo y ayudemos todos y cada cuatro años votamos a quien queremos y listo.Es vergonzoso observar la cantidad de gente que se queja de no tener trabajo y pierde días y días participando en piquetes, destrozando lo que está arreglado, escribiendo calles, monumentos en lugar de buscar trabajo, pero por supuesto su trabajo es de piqueteros. Dicen son esos negros de m…esos de las villas y yo les aseguro que en las “villas” como llaman livianamente a algunos barrios, la gente podrá ser pobre, pero la que trabaja, no sale a hacer piquetes, se las arreglan para conseguir el pan de cada día y eso es muy valioso ya que están acostumbrados a compartir con el vecino que tiene menos.Qué nos está pasando como sociedad que tiramos los valores a la basura. Los padres debemos trabajar, pero siempre hay tiempo para los hijos, para educarlos, para darles amor y evitar que tuerzan el camino por la soledad. No entiendo a los padres que tienen hijos y quieren seguir viviendo como solteros, si decidieron formar una familia, háganse cargo y acompañen a sus hijos por el difícil camino de la vida, obsérvenlos, ámenlos y verán cómo no se amparan en la droga, ni en el delito, se refugiarán en su familia cuando se sientan mal. Cómo podemos estar enfrentados por la política, por la religión, por el aborto y por tantas cosas más… El diálogo es la herramienta de acercamiento, cómo no vamos a estar de acuerdo en que la democracia se respeta, como no vamos a estar de acuerdo en salvar a las dos vidas, como no vamos a estar de acuerdo en que hay un Dios al que acudimos más tarde o más temprano, como no vamos a estar de acuerdo en que vivir en paz es mejor que vivir en guerra o en conflictos permanentes, como no vamos a estar de acuerdo en que el odio divide y el amor une, como no vamos a estar de acuerdo en que trabajar la mente de nuestros niños y jóvenes, vertiendo basura en ella, es un delito terrible del que no se vuelve.Si de verdad queremos una patria diferente, grande y prometedora asumamos el punto de partida para poder cambiarla y dejemos de vernos como enemigos por pensar distinto. Reclamemos todos juntos,a nuestros legisladores y jueces que dejan muchísimo que desear y que cumpla con lo prometido -Un cambio positivo- nuestro Presidente.