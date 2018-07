Ahora 12: "busca agilizar las ventas y desahogar un poco al consumidor"

Salir de compras, hoy, está difícil. No es un buen momento para gastos que rodeen a la familia. Son los famosos "gastos innecesarios" para algunos. Otros, pese al contexto nacional, quieren encontrarle la vuelta y salir al mercado para "darse un gusto".Las ventas no están pasando su mejor momento y un ejemplo claro fue el Día del Padre, donde al menos en nuestra ciudad, el impacto se sintió. Y en ese horizonte aparece la herramienta del Plan Ahora 12, que empieza a tener más banca que en tiempos anteriores, como una salida más "light".Por eso, además, el Gobierno anunció a principios de este mes la renovación hasta fin de año del plan de financiación de compras “Ahora 12”, con el objetivo de contener la baja del consumo y su impacto en el aparato productivo. Recordemos que las operaciones financiadas con Ahora 12 tuvieron el mejor cuatrimestre (enero-abril) desde que arrancó el programa. Crecieron un 78 por ciento mientras que la facturación aumentó un 47 por ciento."El plan es una de las herramientas importantes que necesita el comerciante como para poder paliar este momento donde la actividad se ha estado viendo muy resentida, sobre todo en algunos rubros. Son herramientas, quizá no las que quisiéramos o las que necesitamos, pero al fin son efectivas en el fin de poder agilizar el tema de las ventas y desahogar un poco al consumidor", expresa José "Pepe" Frana, uno de los componentes más importantes que tiene Paseo del Centro de nuestra ciudad. Además añadió que particularmente en el rubro electrodomésticos y la indumentaria se han visto muy sensibles en el último tiempo. "La cuestión de ingresos ha pegado duro en lo que es la parte líquida a lo que es ofertar dinero. En un contexto de inflación bastante alta, de pronto la gente hace el cálculo de que comprar en 12 cuotas hace que después de la sexta o séptima, vaya licuándose, en un análisis que vemos en algunos clientes que optan por meterse en ese plan", dijo.“Ahora 12” y “Ahora 18” están disponibles para adquirir productos de línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción; muebles; bicicletas; motos; turismo; colchones; libros; artículos de librería; teléfonos celulares 4G; juguetes y juegos de mesa; computadoras, notebooks y tabletas; neumáticos; accesorios y repuestos para automotores y motos; artefactos eléctricos de iluminación de tecnología led; instrumentos musicales y televisores."Los comerciantes tratan de mirar con una lupa, o casi al milímetro, los gastos de estructura y tratan de ser lo más creativos posibles. No sólo utilizando el Ahora 12, sino de pronto también generando ofertas creativas donde puedan tentar a pagar al cliente de contado con descuentos especiales, a costa de bajar un poco la rentabilidad y hacerle frente a gastos corrientes, como los de estructura, que son los que más nos preocupan", dijo Frana en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.Desde su inicio, en septiembre de 2014, el programa acumula más de $ 261 mil millones en ventas y 101 millones de operaciones. Por eso, al respecto Frana agregó que "esta clase de gastos los venimos marcando desde el Centro Comercial, frente a funcionarios que puedan tomar decisiones frente a este tipo de cosas. Creo que se viene hablando de cotizaciones que tienen que ver con la moneda extranjera y con cuestiones de tasas financieras, pero no se está hablando de crecimiento, de productividad, de eficiencia, sobre todo la del Estado, como para poder bajar los costos y que de pronto la masa que aporta sea mayor y que por ende que sea de menor valor y que las cargas sean más equitativas para todos. Ese es el gran problema que hoy estamos teniendo", dijo el empresario.En tanto, sostuvo que "hay distintas maneras de utilizar el Ahora 12. Muchas veces, la gente te hace dividir el monto del precio que le estás dando y en función de eso ve si es una cuota acorde a todos sus compromisos y si lo puede manejar. A mayores montos de venta, el Ahora 18 puede llegar a estar pesando un poco más. Es una cuestión de montos de venta y la opción de una u otra", finalizó.