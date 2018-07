La lechería otra vez en modo de subsistencia

Los tamberos de la región no logran tener un año en paz: sino es la inundación es la sequía y si el clima ofrece una tregua entonces se desploma el precio del litro de leche que les paga la industria. "Los productores de la zona estamos todos bastante complicados. Sea grande o chico, más eficiente o menos eficiente, dueño de la tierra o que alquile, nadie le pueda escapar a esta nueva crisis que nos tiene muy preocupados y ocupados", expresó el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno, en diálogo con LA OPINION.

El dirigente recordó que "las estadísticas muestran que en el último año cerraron 450 tambos, hay remates donde se incluyen lotes de 50 o 100 vacas en ordeñe, lo cual no significa otra cosa que hay un tambo menos". Si el sector primario no logró una mejora en el precio ahora cuando caen los niveles de producción por una cuestión estacional, menos expectativas tendrá en primavera cuando crece el pasto y sube los litros de leche.

"La industria hace su negocio, pero igual nosotros esperamos un gesto. No les va a servir tener toda esa infraestructura para procesar leche sino tienen la materia prima. Los industriales deberían ponerse un ratito de nuestro lado, entender nuestra situación. O unir fuerzas para lograr presionar a otros eslabones de la cadena", sostuvo Rostagno, quien el jueves participó en Rosario del encuentro Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Ante la falta de resultados en el ámbito de la Mesa de Competitividad Láctea que preside el Ministerio de Agroindustria de la Nación para tomar decisiones en torno a la política de precios para el sector, los dirigentes ruralistas optaron por pedir reuniones con los ministros de la Producción de las provincias lecheras, como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. La santafesina Alicia Ciciliani, que asistió a la cumbre del área lechera de CRA, se comprometió a organizar esta reunión.

En el documento final de la reunión de Rosario se destacó que "la posibilidad de mejora sustancial del precio de la leche al productor está en la cadena láctea que va del consumidor al productor, ya que el producto elaborado más básico que es el queso cremoso da para pagar más de $ 8 el litro, recibiendo hoy el productor tan solo $ 6,70", un valor que torna inviable en el largo plazo la actividad tambera.

Más allá de mantener el canal diplomático abierto, desde CRA no descartan en el corto plazo impulsar "medidas de acción directa" en caso de no obtener mejoras en el precio.

Precisamente ayer Rostagno publicó en su cuenta de Twitter que "cuando desde la producción decimos que el Estado tiene herramientas para mejorar el ingreso del productor, además de revisar la situación dominante de un eslabón sobre otro en la cadena, acá está demostrado". Hizo referencia a un estudio en el que se muestra la elevada carga impositiva que agobia al sector, es decir que el Estado tiene mecanismos para buscar un balance al menos en tiempos de crisis.



PROYECTO DE CONTIGIANI

En tanto, el diputado nacional Luis Contigiani presentó el viernes en la Cámara baja un proyecto de ley solicitando la Emergencia Económico Financiera para el sector lechero, por 365 días. La iniciativa pide la creación de un Fondo de Emergencia y una línea de créditos orientada y extraordinaria, con tasas de interés acordes a la situación del productor y de las Pymes industriales, tiempo de gracia y varios años para su devolución.

También, propone el camino para políticas de largo plazo acordadas entre todos los actores del sector. "Argentina tiene con qué ser una potencia láctea a nivel mundial. Para esto debemos ser audaces y salir de la frustración, de la crisis permanente y la desidia, del darwinismo, en el que el más grande perjudica al más chico", sostuvo el legislador.

En los fundamentos, Contigiani señala que "la lechería argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, no es un problema que nace en las últimas semanas, sino que lleva décadas, pero que requiere de acciones urgentes para evitar que el drama se profundice".

Con tono crítico, el ex ministro de la Producción de Santa Fe consideró que "se trata de una crisis que refleja ausencia de políticas públicas y privadas tendientes a ordenar una cadena de valor como la láctea, actividad con alto impacto social y laboral".