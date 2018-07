Barcelona: protesta de los independentistas

BARCELONA, 15 (AFP-NA). - Miles de personas protestaban este sábado en Barcelona a favor de la liberación de los líderes independentistas encarcelados durante meses, y por el regreso de aquellos que se fueron al extranjero en lo que llaman autoexilio.El presidente proindependentista catalán, Quim Torra participaba en la marcha un día después de haberse reunido con el primer ministro, Pedro Sánchez, entrevista en la que ambos líderes se comprometieron a aflojar las tensiones, aunque sus posiciones sobre la autodeterminación siguen siendo diferentes."Cada minuto que nuestros presos están en prisión y no están en casa con su familia, con sus amigos, es una indecencia política real y no lo vamos a permitir", dijo Torra antes de que comenzara la marcha de este sábado por la tarde.La protesta se organizó después que nueve líderes catalanes que estaban detenidos cerca de Madrid fueran transferidos a prisiones en Cataluña, en un intento de Madrid por rebajar las tensiones sobre este tema.Sin embargo, para los manifestantes ese paso no fue suficiente. Ondeando las banderas que identifican a los independentistas catalanes alzaron también pancartas con inscripciones como "Libertad para los presos políticos" o "Los queremos de regreso en casa".El expresidente catalán Carles Puigdemont, acusado de rebelión, abandonó España en octubre para permanecer primero en Bélgica y luego fue detenido en la frontera con Alemania, donde está por definirse su suerte.El jueves, un tribunal alemán dictaminó que el líder independentista catalán puede ser extraditado a España, pero solamente por supuesta malversación y no por el cargo mucho más grave de rebelión.El tribunal alemán precisó que recae en el fiscal organizar la entrega a las autoridades españolas y que el expresidente de Cataluña "está libre" hasta entonces. Esta decisión cierra un capítulo en los procedimientos legales de la Unión Europea (UE) en torno a la extradición de Puigdemont reclamada por España.