Trump jugó al golf pese a movilizaciones

TURNBERRY, REINO UNIDO, 15 (AFP-NA). - Miles de personas desfilaron este sábado en Edimburgo protestando contra Donald Trump, que termina su visita a Reino Unido aprovechando su complejo hotelero escocés de Turnberry tras haber causado estupor al atacar la estrategia de Theresa May sobre el Brexit. "Estaré en el Trump Turnberry (nombre del centro deportivo y hotelero) para dos días de reuniones, llamadas y, espero, de golf - ¡mi principal forma de ejercicio!", tuiteó el sábado por la mañana el presidente estadounidense, que llegó el viernes por la noche a Escocia."El tiempo es magnífico, y este lugar es increíble", agregó el dirigente.Respecto al golf, el presidente estadounidense fue visto golpeando la bola en uno de los recorridos de Turnberry (costa oeste), haciendo un signo con la mano a manifestantes que, un poco más lejos, gritaban "¡No a Trump!" o "¡No a Estados Unidos racista!".Más al este, en Edimburgo, la capital de esta nación septentrional del Reino Unido, unas 9.000 personas, según la policía, desfilaron manifestándose contra la visita de Trump a Reino Unido, su primera oficial como presidente de Estados Unidos."Trump a la basura", "No es bienvenido", "Escocia dice no a Trump", decían las pancartas esgrimidas por los participantes, en medio de los cuales flotaban globos con la imagen de Trump como un bebé con pañales.El mandatario estadounidense puso el dedo en la llaga el jueves a su llegada, al considerar en una entrevista concedida al tabloide The Sun que la voluntad de Londres de privilegiar una relación estrecha con la Unión Europea (UE) tras el Brexit podía "matar probablemente" la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.Un duro revés para May, quien había desplegado la alfombra roja para recibir a Trump y alabado la fuerza del vínculo transatlántico.Mientras tanto, varias decenas de miles de personas se manifestaron en Trafalgar Square, en el centro de Londres, para protestar contra la política migratoria de Trump, su "sexismo" y su "negación" del cambio climático.