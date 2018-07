Pichetto, la economía y la decisión del voto

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, se quejó ayer de las críticas del presidente Mauricio Macri al peronismo y estimó que surgen del "asesoramiento" del consultor Jaime Durán Barba y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al tiempo auguró que 2019 "será un año complejo y la sociedad va a tener en cuenta el factor económico para definir su voto" en las elecciones.

El rionegrino señaló que no le gusta la "calificación" de peronismo racional y señaló que se trata de un justicialismo "republicano, que forma parte del sistema democrático, que no obstruye, ni impide la acción del Gobierno".

"Este Gobierno es injusto, muchas veces nos descalifica de manera general", sostuvo el dirigente opositor, quien consideró que cuando el mandatario critica al peronismo "no es el verdadero Macri".

En ese sentido, aseguró que "ese es el Macri con asesoramiento de Duran Barba y Jefatura de Gabinete que dicen: `Hay que confrontar con el peronismo y meterlos a todos en la misma bolsa. Son todos inviables, malos y feos´". Y eso no ayuda a la construcción de consensos".

De cara a las elecciones presidenciales de 2019, Pichetto estimó que "será un año complejo y la sociedad va a tener en cuenta el factor económico para definir su voto".