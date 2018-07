Píldoras Políticas

MIMO RADICAL

Un lugar clave en la Casa Rosada a la hora de enterarse de quiénes entran y salen es el Patio de las Palmeras, más precisamente la puerta vidriada que da directo hacia la Explanada del Salón de los Bustos.

Apostados con frío o calor, en invierno y en verano, los periodistas acreditados en Balcarce 50 aguardan largas horas y, de vez en cuando, tienen la suerte de que alguno de los que entran se acerca para hablar con ellos.

El pasado jueves, en el marco de la reunión que la cúpula de la UCR iba a mantener con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes del partido centenario tuvo la intención de conversar "en off" con los trabajadores de prensa.

Para que el diálogo se pudiera dar, el empleado de Casa Militar debía activar el sistema de apertura de la puerta vidriada.

Pese a los insistentes pedidos de ambas partes, el joven nunca presionó el botón.

El referente radical no tuvo otra opción que hablar las escasas palabras a través del vidrio y apelando a una suerte de dígalo con mímica para hacerse entender.



CGT BIPOLAR

Las idas y vueltas de la CGT, tanto en su relación con el Gobierno como en la dinámica interna sindical, no sólo marea al público en general, sino que parece que también sus dirigentes caen en la confusión.

Uno de ellos, secretario general de uno de los gremios del transporte, parece querer una central obrera bipolar.

Luego de que se definiera la continuidad del triunvirato hasta 2019, este personaje del mundo sindical emitió un comunicado de prensa para expresar su postura.

La cuestión es que reclamó "una CGT dialoguista y combativa". ¿Querrá lograr una síntesis entre ambos sectores?



¿QUÉ NUERA?

La diputada Gabriela Cerruti quedó descolocada durante el final de la reunión en la que el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y el presidente de la agencia estatal de noticias Télam, Rodolfo Pousá, tuvieron que dar explicaciones por el despido de 357 trabajadores de ese medio.

En medio de varias preguntas sobre presuntos nombramientos de gente allegada a funcionarios del Gobierno en los medios públicos de comunicación, Cerruti preguntó: "¿Alguien me puede explicar por qué la nuera del señor Pousá es la actual editora del portal de noticias de Télam?".

Luego de responder algunas de las otras preguntas Pousá se manifestó sorprendido por la supuesta información que manejaba la diputada: "Yo no tengo ningún hijo varón, con lo cual no puedo tener una nuera (...) Tengo una sola hija y hace 18 años que vive fuera del país".



EL ADOLFO K Y EL REJUNTE

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aseguró que el denominado "peronismo racional" debe "estar" dentro del frente justicialista que compita en 2019 junto con el kirchnerismo, a la vez que subrayó que "el límite se llama Mauricio Macri".

De cara a los comicios presidenciales, el dirigente opositor se quejó de sus pares que plantean objeciones a la hora de hablar sobre un eventual espacio con la expresidenta Cristin Kirchner: "¿Cómo vamos a decir que el límite es un muchacho o una mujer de la interna peronista? El límite se llama Mauricio Macri, el Macri-radicalismo que está gobernando".

"El peronismo racional tiene que estar, lo tenemos que invitar. Tenemos que abrirles las puertas. Y si ellos tienen una puerta para abrirnos, tenemos que entrar y abrazarnos. Tenemos que ir todos juntos, somos todos peronistas", sostuvo el puntano.