"Pity" Alvarez se entregó y confesó ante los medios

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El músico de rock Cristian "Pity" Alvarez se entregó ayer en la comisaría de Villa Lugano, confesó ante los medios que él mató a Cristian Díaz en defensa propia, pero se negó a declarar ante la justicia, y fue trasladado a un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza."Lo maté porque era él o yo", afirmó Alvarez en declaraciones formuladas ante la prensa poco antes de ingresar a la Comisaría 52. "Cualquier animal haría lo mismo", dijo al justificar el asesinato de Díaz."[Lo maté] porque si no me iba a matar él", declaró el líder de la banda "Viejas Locas", en lo que pareció el comienzo de una estrategia judicial, cuando llegó a la sede policial acompañado por su abogado, Sebastián Queijeiro.También sostuvo que con Díaz no eran "amigos" y que la víctima "era un pibe que choreaba".El músico que fue acusado por varios testigos de matar a Díaz de 36 años, estuvo prófugo durante un día, y fue trasladado este viernes a los tribunales porteños para declarar ante el juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 4.El traslado se inició a las 12:45 desde la Comisaría, después de que médicos del SAME lograran compensar al artista quien se desvaneció en el interior de la celda en la que estaba alojado.En tanto, poco antes de ser trasladado a los tribunales, Queijeiro aseguró que su cliente pasaba por complicaciones de salud que lo hacían caer por momentos "como en un estado vegetativo, de un sueño muy profundo".Por tal motivo, las autoridades policiales tuvieron que interrumpir el procedimiento de redacción del sumario sobre la detención del artista."Tiene un estado en el que por momentos tiene mucha euforia, está muy arriba, y en otros momentos está muy abajo. Esto lo van a determinar los médicos", comentó Queijeiro.El letrado que dijo que el arma no era de su cliente, agregó: "Alvarez se va, se pierde en tiempo y espacio. Y todo el tiempo difiere en sus declaraciones". Trascendió que el juez Yadarola ordenó que el acusado sea trasladado a un pabellón de Ezeiza que aloja a presos que padecen trastornos mentales o consumen sustancias psicoactivas.