22 Años de prisión a Lagostena 

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora condenó ayer a 22 años prisión a Daniel Lagostena por el "homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género" cometido contra quien era su pareja Erica Soriano, que estaba embarazada de dos meses y cuyo cuerpo nunca apareció.Tanto la pena como los fundamentos de la sentencia, a cargo de los jueces Darío Bellucci, Juan Manuel Rial y la jueza Victoria Ballvé, se dieron a conocer este viernes, es decir, dos días después de haberlo encontrado culpable a Lagostena.Para el tribunal, el hecho se cometió entre las 22:30 del 20 de agosto de 2010 y las 15:00 del día siguiente.Además, los jueces pidieron extraer testimonios de la causa y elevarlo a la UFI N° 3 para que se investigue un falso testimonio y también para que se pueda determinar quienes participaron del ocultamiento del cuerpo de Soriano."Siento que se hizo justicia por fin vamos a poder tener un cierre de todo esto", expresó visiblemente emocionada Verónica Soriano, hermana de la víctima, ante la prensa y tras darse a conocer la pena de 22 años.Y agregó: "Estoy muy emocionada. Eran tres años más lo que pedíamos pero no me hace la diferencia contra los 22 que le dieron. Este tipo es un psicópata y no puede estar suelto", cerró.