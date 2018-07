CRAR, en la casa del multicampeón

Desde el año 2000 que se juega el Torneo Regional del Litoral, Duendes, es el club más ganador del certamen con 11 conquistas, siete de manera seguida (2010 al 2016). Marca diferencias. Hoy, cuando se ponga en marcha la novena fecha de la primera fase del TRL, CRAR intentará hacer historia cuando lo esté visitando desde las 16 hs con el arbitraje de Maximiliano Tempesta.No será una parada sencilla para el equipo conducido por Enrique López Durando, Gerardo Simondi y Ernesto Algaba, pero la buena imagen que dejaron el pasado sábado, pese a la sexta caída al hilo, alimentan la ilusión. Está claro que el objetivo para el Círculo Rafaelino está puesto en encontrar su mejor versión, poder extenderla en el tiempo y así llegar de la mejor manera (quedan tres fechas) a la segunda instancia de este principal torneo que reúne a los mejores equipos del Litoral.Duendes vs CRAR (Maximiliano Tempesta), Old Resian vs UNI (R) (Leonidas Diez), CRAI vs Tilcara (Ulises Ruíz), Santa Fe RC vs UNI (SF) (Emilio Traverso), Estudiantes vs Provincial (Exequiel Adrover), GER vs Jockey (Germán Rabbia).Jockey 39, puntos; Duendes 31; GER 30; Santa Fe Rugby 27; CRAI 25; Tilcara 21; Estudiantes 18; Old Resian 17; Universitario (R) 17; Universitario (SF) 10; Provincial 7; CRAR 4.Con el objetivo de la clasificación a los play offs ya logrado, Jaguares buscará alcanzar este sábado la mejor ubicación posible de cara a los cuartos de final del Súper Rugby, cuando visite a Sharks en Durban (12:15 hs). Para dicho encuentro, Mario Ledesma realizará diez cambios en el elenco titular respecto al que jugó ante Bulls.