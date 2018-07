Quilmes derrotó a la “Crema”

Anoche se disputaron dos adelantos más de la segunda fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y hubo un ganador. Ese fue Argentino Quilmes, que con goles de Mannasero (18m PT) y Juan José Weissen, de penal (15m ST), se impuso por 2-1 ante Atlético de Rafaela en el predio del Autódromo. El gol de la victoria parcial para la “Crema” fue anotado por Federico Ortíz (10m PT).Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Barrientos (4m ST), en el local, y de Favre (30m ST), en el “Cervecero”. En Reserva empataron 0 a 0En el otro cotejo disputado anoche, Argentino de Humberto y Ben Hur terminaron igualados sin goles. En el conjunto de Humberto se fue expulsado Gonzalo Hansen (40m PT). En Reserva fue triunfo de Humberto 1 a 0., a las 16:30 hs (Reservas 15 hs) Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas (Claudio González)., a las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad (Roberto Franco), Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona (Guillermo Tartaglia), Sportivo Norte vs. Peñarol (Silvio Ruiz).