Enfrentó a la “Gloria”, hoy al “Lobo” mendocino

La segunda etapa del torneo de Juveniles B que organiza AFA ya es una realidad. El pasado sábado Atlético de Rafaela se enfrentó con Instituto, por la primera fecha y hoy lo hará ante Gimnasia de Mendoza.Esta segunda fase está compuesta por dos zonas de cuatro equipos cada una, donde clasifican dos a la fase final y se enfrentarán todos contra todos.La “Crema” comparte grupo con la “Gloria” cordobesa, Aldosivi de Mar del Plata y el “Lobo” mendocino.Este sábado Atlético estará presentándose en Mendoza con sus categorías menores, mientras que las mayores lo harán en Rafaela recibiendo a sus pares de Gimnasia.Todos los resultados que se dieron entre Atlético e Instituto.Instituto 3 ( vs Atlético Rafaela 3 (Brian Nellen, Román Capelletti y Nicolás Peralta).Instituto 6 vs Atlético Rafaela 1 (Enzo Gómez).Instituto 1 vs Atlético Rafaela 2 (Juan López y Darío Rostagno).Atlético Rafaela 1 (Ezequiel Bustos) vs. Instituto 1.Atlético Rafaela 0 vs. Instituto 2.Atlético Rafaela 2 (Gonzalo Alassia y Alejo Macellari) vs. Instituto 0.