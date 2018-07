Detenidos por amenazas

El Ministerio de Seguridad informó ayer que identificó a dos personas que residían en la ciudad de Mar del Plata y que en 2016 y 2017 escribieron amenazas contra el presidente Mauricio Macri en la red social Twitter. Se trata de un hombre, que fue detenido y trasladado a la delegación local de la Policía Federal, y una mujer que "quedó identificada en la causa", indicó un comunicado difundido por la cartera que encabeza Patricia Bullrich."Nosotros decimos claramente no a la impunidad, no a la permisividad de que a la violencia la tomemos como algo cotidiano y común, por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes", indicó la ministra.