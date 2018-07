Lo esperan en el Concejo

En el Concejo Municipal, esperan tener una idea de lo que se pretende hacer en el sector antes de avanzar con la ordenanza de expropiación. Así lo había dejado en claro el Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, antes de tener su descompensación cardíaca, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Hasta el momento (4 de julio) no hemos tenido ninguna propuesta. Estamos esperando que nos clarifiquen desde el DEM, si bien subió Maina (Carlos, Secretario de Desarrollo Urbano) a dar algunas explicaciones. Lo que habíamos planteado era esperar algún proyecto más definitivo, porque expropiar a favor de un hombre que consuetudinariamente le vino mintiendo a todos los rafaelinos y el DEM fue cómplice de crear una situación de abandono del lugar... sorprende un poco que ahora estén apurados por expropiar sin siquiera tener alguna propuesta en firme. No es cuestión que la ruina que hoy es la Recova y los exalmacenes pasen a ser del Municipio. El DEM nos debe dar una etapabilidad para la recuperación del frente. Hay una falta de planificación y genera dudas sobre qué se quiere hacer, hacia adonde se quiere ir y por qué ahora se le quiere pagar U$S 1.200.000 a un hombre que mintió", dijo Bonino en su momento. Y adelantó: "las condiciones para la expropiación están dadas en tanto y en cuanto se pongan los pantalones largos y digan cuál es el plan de acción para mantener el patrimonio histórico. Esto se viene pidiendo desde hace años desde la Comisión de Patrimonio Histórico".