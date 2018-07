Inglaterra y Bélgica por el premio consuelo en Rusia

Inglaterra y Bélgica disputarán hoy a partir de las 11:00 (hora argentina) el partido que nadie quiere jugar, aunque en esta ocasión es algo más que un consuelo para los dos equipos, ya que podrán hacer historia si consiguen el tercer puesto en San Petersburgo.Tanto los ingleses como los belgas quedaron marginados de la final cuando aparecían como los favoritos para disputarla.Pese a la decepción por no acceder a la final, los belgas tienen el aliciente de lograr la mejor clasificación de su historia en un Mundial, mejorando la cuarta plaza de México 1986, en la otra ocasión que los Diablos Rojos llegaron a las semifinales.Por parte de los ingleses, queda ya muy lejos el título de 1966 y vale la pena recordar que no jugaban una semifinal desde Italia 1990, un torneo en el que finalizaron cuartos.Tras perder contra Francia el martes, el seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, dio un día de descanso a sus jugadores, que aprovecharon para estar con sus familias y no volvieron a entrenarse hasta el jueves por la tarde.Si bien la llamada generación dorada del fútbol belga soñaba con el primer título mundial, ahora deberán concentrarse en lograr el último escalón del podio, que les daría una buena moral para los próximos torneos.Respecto a Inglaterra, su técnico Gareth Southgate formó un plantel muy joven y talentoso para este Mundial y la selección llegó mucho más lejos de lo que los analistas y la propia afición esperaban.La decepción por no haber alcanzado la final contrasta con el hecho de que Inglaterra ve con optimismo el futuro de esta selección.Los dos equipos ya se vieron en el tercer partido de la primera fase, pero la victoria belga (1-0) no debe servir como referencia, puesto que ambos ya estaban clasificados y jugaron con muchos suplentes.El partido de hoy tendrá además el atractivo de ver el duelo a distancia entre el inglés Harry Kane y el belga Romelu Lukaku, los goleadores que en principio lucharán por la "Bota de Oro" del Mundial 2018.De momento la ventaja es para el inglés, que encabeza la tabla con 6 goles, por los 4 que marcó el belga.