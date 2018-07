Habrá que aguantarse noche entre piojosos

Será una de las fechas salientes del año musical. Justamente en un 2018 cargado de buena música recorriendo los escenarios rafaelinos. Los fanáticos seguidores de Los Piojos podrán disfrutar hoy de La Noche 87. Una fiesta que estará comandada por La Que Faltaba y La Chilinga. Ambas formaciones lideradas por ex Piojos, por lo que no hay nada más que decir sobre lo que vamos a escuchar en el escenario. Por un lado Miki Rodríguez -ex bajista- y por el otro Dani Buira -ex baterista-.La cita, que no es para una tarde de perros sino para una noche de piojos, será nuevamente en la Sociedad Española. El salón de Avenida Mitre ya recibió a los ex Callejeros de Nuestra Raza y hace pocos días a Horcas. Y durante 2017 ya tuvo la visita de La Que Faltaba e incluso del arquitecto del Cosquín Rock, José Palazzo y su banda.nuevamente apuesta por esta propuesta y también por un lugar que se está convirtiendo en un clásico de las citas rockeras rafaelinas. De hecho, en los próximos meses seguirá teniendo nutrida actividad con nuevas visitas importantes.Este tipo de fiestas “piojosas” son comunes en lugares como Córdoba, donde anualmente se repite el ritual de homenajear y añorar el tiempo dorado de Los Piojos con algunos de sus integrantes. Entre el público siempre anda flotando en el aire la pregunta de si será posible el regreso, mientras corean grandes clásicos casi como si fueran cantos de cancha. Se sabe que Ciro convoca multitudes... si su mítica banda se reconstruye al menos para un puñado de shows sería un golpe de efecto.En la Sociedad Española, la programación para esta noche -todo arranca a las 23 hs.- incluye la presentación de bandas de la ciudad, como ocurre habitualmente y que sirve para poder ver en acción a los músicos locales que vienen haciendo camino al andar. En esta ocasión será el turno de. Se espera una gran convocatoria de fanáticos de la ciudad e incluso de varios lugares (incluso de Rosario o Buenos Aires) que se acercarán para disfrutar de buena música.SE SUMAN FECHASSe ha dicho varias veces, este es un año fructífero en shows musicales de primer nivel en distintos rubros. Así por ejemplo, los metaleros han tenido sus jornadas especiales con Malón y luego con Horcas. Y habrá más. El 31 de agosto será el turno de A.N.I.M.A.L.En dos semanas se viene la presentación de Las Pastillas del Abuelo con su gira Vivo de Pastillas – Locura y realidad, que hará escala en el Coliseo del Sur el sábado 28, justo cuando Rafaela sea capital nacional del automovilismo por la Carrera del Millón en nuestro emblemático autódromo. También en agosto, pero el 25, estará Sueño de Pesacado. La banda de La Plata, que aporta a la renovación del rock nacional, estará tocando en la Sociedad Española.Para octubre, el mes aniversario de nuestra querida Rafaela, se escalonarán las presencias estelares de Luciano Pereyra el 7 y de Alejandro Lerner el 19 en el Lasserre. Mucho para disfrutar en este segundo semestre.