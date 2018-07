Corral: “No vamos a aflojar en pedir transparencia a la EPE”

El intendente de Santa Fe, José Corral se mostró ayer sorprendido por “la virulencia” de funcionarios del gobierno provincial para referirse al Gobierno de la Ciudad y al mandatario local en particular, y señaló que en el trasfondo de esas expresiones se esconde un mensaje de amedrentamiento tras la decisión del municipio de eliminar la Cuota de Alumbrado Público y poner en discusión los costos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Como se recordará la Ciudad se hizo cargo del costo de alumbrado de las calles, pero rechaza las estimaciones que hace la EPE para determinar el monto, por ser imprecisas y estar atadas a estudios que tienen casi una década y que no contemplan, entre otros puntos, la instalación de luces LED que realizó el gobierno local.José Corral dijo que “uno debe preguntarse por la virulencia de los funcionarios del gobierno socialista en el modo de comunicar. Personalizando en mí, enviando fotos e insistiendo en los medios de comunicación, y esa no es la manera de manejarse entre órganos del Estado que supuestamente tienen el mismo objetivo, que en este caso es formalizar, normalizar, y que no haya nadie que busque atajos o haga cosas que no corresponden”. El intendente añadió: “Creemos que en realidad nos están enviando un mensaje, que es ‘ojo con meterse con la EPE’. El mensaje es asustar, amedrentar a quienes tomamos decisiones que tienden a aliviar el bolsillo de los santafesinos, como la eliminación de la cuota de alumbrado público que impulsamos. Nosotros queremos transparentar los números de la EPE. Y por eso en la ciudad de Santa Fe hoy la energía es más barata que en toda la provincia”.COSTO DE LAINEFICIENCIACorral profundizó en torno la quita del cargo de alumbrado público de las facturas y los costos de la empresa provincial. “Ya podemos afirmar que la EPE recargaba por cuotas de alumbrado público mucho más que el consumo real de las luces de la calle. Nosotros creemos que estamos pagando ineficiencia, costos excesivos, privilegios. Y esto no es contra los trabajadores, el problema es la conducción política, los directores políticos de la EPE que ganan más que el gobernador y la pregunta que hay que hacer es qué aportan ellos”, dijo el mandatario local. En el mismo sentido, indicó: “Desde que empezó esta discusión con la EPE a mí no me llamó ninguno de estos directores que ganan sueldos por arriba del gobernador. Por lo tanto ¿cuál es el aporte que hacen?”, preguntó.El intendente vinculó lo anterior a la siguiente cuenta: “CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), le cobra a la provincia 1,10 pesos el kw. Con eso, CAMMESA sostiene su sistema interconectado, transporte y producción. Pero la EPE, que es sólo distribuidora, a los usuarios les cobra 3,63 pesos el kw tras el consumo por encima de los 300 kw. Es decir, tres veces más. La empresa debería explicar por qué hace semejante recargo y donde va esa diferencia”.