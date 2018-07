Con el pie derecho

La Asociación Rafaelina tuvo un debut soñado en el Provincial de Mayores que tiene a nuestra ciudad como sede. Los dirigidos por Marcelo Miretti se midieron ante Reconquista y cumplieron con las expectativas en este comienzo de torneo que tiene como escenarios el Coliseo del Sur y el Lucio Casarín.La victoria de Rafaela fue por 64 a 46 con un Cerutti como figura y goleador con 20 puntos, seguido por Giordana con 14. La rafaelina impuso su jerarquía desde el comienzo, pero amplió su dominio en el tercer cuarto, con un parcial de 17-12, mientras que en el cuarto fue de 19-11. En los dos primeros cuartos los locales también terminaron arriba pero con un marcador algo más ajustado, 15-12 y 13-11, respectivamente.Este sábado, Rafaela se medirá con Rosario, actual campeón del certamen, en el cruce de ganadores de la zona A. Los rosarinos se impusieron anoche a Oeste Santafesino por 73 a 66. Posteriormente, a las 21 hs, ante Oeste.Noroeste 70- Canada 85, Venado 50- Santa Fe 94.10 hs Oeste vs Reconquista, 11:45 hs Rosarina vs Rafaelina; 19 hs Rosarina vs Reconquista, 21:00 hs Oeste vs Rafaelina.10 hs Noreste vs Venadense, 11:45 hs Cañadense vs Santafesina; 19 hs Santafesina vs Noroeste, 21:00 hs Venadense vs Cañadense.R. Acuña (8), R. Acuña (5), M. Ceruti (20), F. Chiabotto (4) y J. Giordana (14); H. Aveldaño (0), S. Caligaris (3), F. Chiabotto (2), J. Faber (3), T. Mire (2), M. Pecantet (0), G. Saavedra (3). DT: M. MirettiAguirre (2), E. Arevalo (2), L. Castellani (10), J. Frigeri (2), M. Piedrabuena (10); J. Aguirre (4), P. Bandeo (5), L. Beltrame (4), M. Bosch (2), F. Lorenzón (1), S. Molina Cano (4). DT: D. GarcíaColiseo del Sur.15/12, 13/11, 17/12, 19/11