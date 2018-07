Presentan nueva edición del Foro de Marketing

Con raíces cada vez más firmes, el encuentro que nació focalizado en los especialistas de marketing de Rafaela y la región aspira ahora a convertirse en un centro de referencia para el managment porque ya no sólo se aborda la agenda ligada a los asuntos de la comercialización sino también al de liderazgo, recursos humanos, emprendedorismo, tecnología, innovación y las cada vez más fuertes empresas digitales. #SerMarketingOPEN se realizará el jueves 16 de agosto de 10:30 a 16 hs en el Complejo de Cines Las Tipas."Estamos entusiasmados. Si bien es un gran desafío desde el punto de vista de la organización, tenemos las mismas expectativas del año pasado cuando más de 450 profesionales participaron de las distintas charlas. Agradecemos el respaldo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y del Gobierno provincial", dijo Germán Ciceri, presidente de la Cámara de Profesionales en Marketing de Rafaela y la Región (CPMRR), entidad a cargo del evento. "Cuando pensamos este foro de capacitación, inicialmente buscamos a los profesionales de marketing ya instalados en las empresas de Rafaela y la zona como así también a los estudiantes. Entendíamos que podía ser un espacio de encuentro y de capacitación para crecer todos juntos. Pero el año pasado, en la segunda edición, observamos que había industriales, emprendedores, dueños de estudios contables y jurídicos, estudiantes, propietarios de Pymes, comerciantes. Con este crecimiento es que nos animamos a ir transformando a #SerMarketing en una plataforma dedicada al managment", remarcó Ciceri, quien estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad, Mauro Michelini, y el tesorero, Guillermo Zamateo, en el lanzamiento del foro 2018.El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, y el titular del espacio asociativo Paseo del Centro, José Frana, participaron en el Hotel Toscano de la presentación del congreso que este año se desarrollará bajo el lema "Estrategias para Ganar".Al igual que el año pasado, ocho disertantes brindarán charlas simultáneas que tendrán como eje el marketing pero que lo excederán para hablar de emprendedorismo, estrategias, ecommerce, tecnología, branding, empresas digitales, empleo del futuro, gestión del cambio, planificación estratégica, inteligencia artificial y empresas conocidas por sus casos de éxito.Tanto Ferrero como Muriel destacaron la importancia de promover un encuentro que potencie e inspire a los jóvenes y a los empresarios para continuar fortaleciendo la trama productiva de Rafaela y la región, lo cual se traduce en la creación de empleo.Entre los disertantes estarán:Consultor y especialista en estrategia y gestión. Julián entiende que el éxito en las empresas reside en la capacidad de sus directivos para afrontar los cambios y lograr una correcta planificación estratégica a largo plazo y viene a mostrarnos las formas de estar siempre preparados.CEO del Grupo Think Thanks, una empresa especializada en Internet, eCommerce y Marketing Digital. Cofundador de deremate.com y de otras múltiples empresas digitales. Viene a contarnos como tener siempre las mejores estrategias de marketing para implementar en nuestras organizaciones.Consultor en Marketing Digital, Tecnología, Branding y empleo del Futuro. Coorganizador del IA Summit en 2017: “Los negocios con Inteligencia Artificial”. Patricio nos presentará esta nueva mirada y las diferentes implementaciones que se pueden hacer con la misma.Lic. en Administración, especializado en Marketing y Planeamiento Estratégico. Dueño de Rasti. Especialista en Juguetes y editor de JuguetesyNegocios.com. Daniel nos presentará, en esta oportunidad, el caso de éxito de su empresa familiar Rasti.Ingeniero y Comunicador. Lidera un equipo de diseñadores e investigadores en Inter-Cultura que buscan oportunidades para ayudar a organizaciones a crear soluciones innovadoras a través de una mirada centrada en la persona. Trabajó para el Grupo Clarín, Despegar, Tenaris, La Voz del interior, BBVA, entre otras.Publicista de profesión, dirige Marketinería, una agencia que desarrolla estrategias e innovación para las organizaciones más importantes a nivel internacional, tales como Google, Famacity, Uber, Red Link, Banco Nación, Fibertel y Netflix, entre muchas otras. Vaka nos contará su experiencia.