Se comenzó a pensar el futuro de los ex Almacenes Ripamonti

Mientras se espera el avance del proceso de expropiación de uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad, la Municipalidad de Rafaela comenzó a pensar el futuro que tendrá el edificio de los ex Almacenes Ripamonti.Si bien aún resta aprobarse la ordenanza local que autorizará al Ejecutivo local a iniciar los trámites correspondientes ante la Legislatura de la Provincia, se organizó un primer encuentro para definir algunos criterios de cara a los próximos pasos que se darán para definir el destino que tendrá el histórico edificio.Durante la reunión, que estuvo encabezada por el Secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, quedó conformado un equipo de trabajo integrado por representantes de esa Secretaría, de la Subsecretaría de Gestión y Participación, de la Subsecretaría de Obras Privadas, de la Jefatura de Gabinete y del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Dicho equipo contó con el aporte de Marcelo Corti, un especialista en emprendimientos vinculados a la puesta en valor y el rescate de edificios históricos, que sumó su mirada sobre el desafío que se abre para la ciudad. Corti es arquitecto, urbanista y actualmente dirige la Maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.El encuentro constó de tres momentos: un repaso histórico por el impacto que tuvieron los Almacenes Ripamonti en el desarrollo de la ciudad; una descripción del estado estructural que presenta el edificio; y el primer debate sobre la manera en que se organizará el proceso participativo para la toma de la decisión final.El recorrido histórico estuvo a cargo del profesor Daniel Imfeld, quien destacó no sólo la importancia de la familia Ripamonti para el comercio y la economía local, sino también la participación que tuvieron en la vida social de Rafaela.En cuanto al estado edilicio, el ingeniero Marco Boidi (de Geotecnia y Cimientos) fue el encargado de precisar los resultados obtenidos en los estudios realizados durante los últimos años, donde se pudo constatar el deterioro que ha ido sufriendo la manzana donde se extiende el predio de los ex Almacenes Ripamonti. Al mismo tiempo, señaló cuáles serían las partes que están en condiciones de ser restauradas y aquellas que están seriamente comprometidas.Finalmente, la Subsecretaría de Gestión y Participación, María Julia Davicino, introdujo el debate sobre la manera en que se busca definir el tema. Inicialmente, lo que se buscará es diagramar una etapa de difusión sobre la historia de los Almacenes Ripamonti y de las distintas etapas que atravesó el edificio hasta llegar a la actualidad.Con ese trabajo, y una vez que se concrete la expropiación del inmueble, se buscará repetir un proceso similar al que se cumplió para la definición del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Es decir, una discusión que contempla la opinión de la ciudadanía, los proyectos que puedan surgir del sector privado y la opción de alcanzar una decisión consensuada.En el cierre del encuentro, Maina destacó que una vez que la propiedad del terreno esté en manos de la Municipalidad, las posibilidades para el desarrollo para cualquier proyecto en ese lugar serán distintas.De todas maneras, aclaró que será la ciudadanía la que definirá el uso definitivo que tendrá el lugar, y que ese uso deberá ser contemplado por los eventuales interesados en invertir en el lugar. En este sentido, una de las opciones que se manejan es la posibilidad de convocar un concurso de iniciativa privada, donde se puedan presentar esas iniciativas.Además, recordó que la refuncionalización de los ex Almacenes Ripamonti se enmarca dentro de un plan aún más ambicioso que en un futuro incluirá la intervención del entorno de la Plaza 25 de Mayo y una nueva remodelación de Avenida Santa Fe.“Es una esquina clave e histórica para la ciudad. Como dijo Daniel Imfeld, puede ser una bisagra para reinventar el centro de la ciudad y reinventar la centralidad de Rafaela en la región, como lo fueron los Almacenes Ripamonti”, puntualizó Maina.