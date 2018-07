Por el alumbrado público, Rafaela gasta más de $ 40 millones al año

La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, finalmente estuvo ayer en nuestra ciudad en el lanzamiento del programa Prosumidores, que desde hace dos años se implementa a lo largo de toda la provincia. Geese no iba a estar presente, pero un cambio de agenda a último momento le permitió a la funcionaria estar junto al presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Maximiliano Neri, que tras la presentación del programa brindaron datos interesantes que tienen que ver con el gasto de alumbrado público de nuestra ciudad en un año calendario."El problema que sufren todos los municipios, que ante una crisis económica como la que estamos sufriendo ahora, y como la que se viene digamos, la inconstancia en el pago en el tema del alumbrado público. Eso significa para esta ciudad, si tuvieran que hacer frente a todo este año, más de 40 millones de pesos. Eso quiere decir que el rafaelino o lo paga en la factura de la EPE o lo paga con sus impuestos, ya que no estamos hablando de poco dinero", explicó Geese, en el contexto de una charla que tenía que ver con las formas de pago de la electricidad.Recordemos esta misma semana, las autoridades de la EPE tuvieron un encuentro con el Jefe de Gabinete de nuestra ciudad, Marcos Corach, quién solicitó los números de la facturación del alumbrado público de nuestra ciudad, luego de la decisión del Intendente José Corral de rescindir unilateralmente el convenio que vincula a la Municipalidad de Santa Fe con la Empresa Provincial de la Energía."No fue una reunión por tarifas, sino lo que había es un acercamiento para empezar a profundizar sobre el tema del alumbrado público, un poco la preocupación del secretario de Gobierno y por eso tuvimos una charla donde en los próximos días le vamos a mostrar los números y promediar el impacto que podrían llegar a tener en el caso de prosperar el proyecto que está presentado en el Concejo", explicó ayer ante los medios de la ciudad el presidente Neri y sostuvo: "los tiempos marcan un ritmo álgido en cuanto a la realidad del costo de la energía y nosotros tenemos esta propuesta proactiva que viene funcionando muy bien y con mucha esperanza de que se sigan sumando muchos más Prosumidores al programa", explicó en ese marco.Justamente en relación a la polémica que se ha generado en Santa Fe, sobre el alumbrado, Geese dijo que "nos parece una medida bastante demagógica pero está dentro de las posibilidades del Municipio. Todo lo que es energía de alumbrado público es responsabilidad de los Municipios. La EPE tiene firmado convenio con los Municipios porque en un momento no pudieron pagar más las facturas de alumbrado público y fueron tras estos convenios. Eso empezó en el 1988 y para la Empresa esto es lo mismo: si lo paga la municipalidad o lo paga el usuario. Más en el caso de Rafaela, donde la EPE podría emitir una factura al otro día ya que está todo medido con medidores, por lo que no habría ninguna cuestión técnica", detalló.En tanto, desmenuzó en un análisis más puntual que "en la factura marca que son $ 60 por bimestre hasta $ 1000, que son los máximos, como si fuera un comercio de los que más pagan. No es un porcentaje, es una cuota, con lo cual depende de cuánto vos estés en este momento consumiendo. Cada uno se puede fijar en la factura bimestralmente lo que está pagando de alumbrado público. Cuando se suma todo eso, realmente hace un número importante", dijo.Además, destacó que "en general, el consumo eléctrico, lo que es domiciliario, lo que es comercio, es estable durante el año y no tiende a bajar. Además, hay sectores específicos de empresas que se empiezan a demorar en el pago y por eso nosotros hemos trabajado en general con herramientas de financiamiento en los cuales generamos algunos planes de pago para que esas empresas puedan llegar a prorratear el pago en 6, 7 u 8 facturas en algunos casos", finalizó.En su red de Twitter, Verónica Geese publicó ayer una especie de denuncia contra la Municipalidad de Santa Fe, mostrando además, a través de fotos, algunas conexiones clandestinas en distintos corralones del municipio santafesino. Ayer, consultada por este Medio, la funcionaria agregó que "esta mañana -por ayer-, ante una denuncia anónima, la gente de la EPE hizo un operativo y encontraron 6 conexiones directas de un corralón de la Municipalidad, que estaban colgados de la luz. Por ahí esos son los dobles estándares que plantean algunos políticos que se plantean cuidar foco a foco el alumbrado público, pero que mientras tanto tienen conexiones clandestinas", añadió.