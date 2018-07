Retención de motos: avanza el veto propositivo, con dudas por las fechas

En la tarde de ayer, el Concejo Municipal recibió la visita del Secretario de Gobierno y Participación del Municipio, Dr. Eduardo López, para analizar el veto propositivo que hizo el Intendente sobre la ordenanza que habilitaba la retención de las motos en el caso de que los conductores lo hagan sin el casco.La norma había sido avalada por el Cuerpo Legislativo y desde el DEM entendieron que era mejor darle una posibilidad más al conductor: durante algunos meses, luego de una campaña de concientización, se le permitiría al infractor "comprar" el casco, obtenerlo inmediatamente en los controles y pagarlo junto con la infracción.En este punto, todos están de acuerdo. Incluso, Lisandro Mársico, autor del proyecto, está de acuerdo. Las diferencias aparecieron en los tiempos: el Ejecutivo quiere que el plazo para entregar cascos dure 9 meses después de los 3 de campaña de concientización, para poder tener un año completo para analizar. Mársico, en cambio, quiere que sean solo 5 meses. El otro tema de discusión fue la técnica legislativa: el demoprogresista no comparte los "vetos propositivos" ("fue un invento malo de Bonfatti, porque es una intromisión del Ejecutivo sobre el Legislativo", dijo). Entonces, podría haber variantes técnicas: una resolución para modificar el plazo del veto (lo que pretende Mársico) o dejar ficto el veto, sin tratarlo por 5 sesiones, y luego avanzar con un cambio de plazos, ya corriendo los meses de concientización, si es que así se lo desea (la propuesta de Hugo Menossi).Tras el encuentro, López dejó en claro que si hay un cambio en los plazos, desde el Ejecutivo no se van a oponer, porque lo más importante pasa a ser la puesta en marcha del programa y que los motociclistas usen cascos. "El uso de casco es la única medida de salvaguardar su vida, el motociclista no tiene airbag, ni paragolpes, el casco cumple toda esa función. El principal problema son los traumatismos encéfalo-craneanos, y hay que coincidir políticamente en que estas medidas pretenden que la gente use el casco, se cuide y salven sus vidas. Una vez que concluya el plazo de aplicabilidad de la ordenanza, tenemos que sentarnos y poder mostrar los resultados, y a partir de ahí tener la elasticidad de aplicar instrumentos superadores a los que se vienen realizando", dijo López y sentenció: "el casco es la vacuna para una enfermedad grave como es la accidentología".Sobre si en la actualidad el Municipio tiene espacio suficiente para resguardar las motos retenidas, el funcionario indicó que hoy se cuenta con 2 galpones y que se está en un proceso para lograr la compactación de muchos de los vehículos que hoy se encuentran allí, tras un acuerdo con la Nación. "La idea es lograr una gimnasia para que la compactación sea habitual", dijo y anticipó que parte del producto de futuros remates se aplicaría en la compra de los cascos. También habló de la necesidad de mejorar la capacidad operativa del Municipio, para poder concretar la retención, traslado y depósito en correcto estado de los vehículos, dado que esto demandará gente.En cuanto a lo estadístico, señaló que en los primeros 6 meses de 2017 se realizaron 6.000 infracciones por falta de casco, y que en este primer semestre bajó a 4.500, una reducción del 25%. "Se necesitarían unos 750 cascos mensuales. Hay que despejar los condicionamientos que proponemos en el veto: aquella persona que tiene la posibilidad de que un familiar les traiga un casco; que quien se lleve el casco, sea el único conductor; y que no sea reincidente. Tenemos las posibilidades para reducir esa cantidad de cascos".