Buscan al músico "Pity" Alvarez por un crimen

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El músico de rock Cristian "Pity" Alvarez era buscado intensamente ayer sospechado de haber asesinado a tiros a un hombre con el que habría discutido en el barrio porteño de Villa Lugano.El líder de la banda "Viejas Locas" fue acusado por varios testigos de matar con una pistola calibre 7.35 a un presunto amigo suyo que fue identificado como Cristian Díaz, de 36 años, en el complejo habitacional Samoré, de Villa Lugano.Según informaron fuentes policiales, Alvarez, que cuenta con una serie de escándalos y antecedentes policiales en el marco de su adicción a las drogas, tras presuntamente asesinar a Díaz, se escapó en un auto en dirección a la autopista Dellepiane y al cierre de esta edición no había podido ser detenido.La Policía encontró luego el vehículo del músico, un Volkswagen Polo verde, abandonado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.El rodado fue hallado cerca del boliche Pinar de Rocha, donde se lo habría visto por última vez al "Pity". Según las cámaras del lugar, el cantante habría entrado al local bailable junto a unos acompañantes, luego de haber tirado un arma por la alcantarilla del camino, que ya fue hallada.El abogado del rockero, Sebastián Queijeiro, sostuvo que su defendido "es una persona muy joven con un daño muy fuerte" por las drogas."Pero él siempre estuvo a derecho, en la última causa que tuvimos la impulsamos nosotros, fue un recital que salió mal", destacó el letrado en declaraciones al canal Crónica.El abogado reconoció que, en este caso, "ya con los testimonios estaríamos muy complicados", porque "cualquier persona que diga que vio algo, es parte de la prueba"."Lo que manifiestan los vecinos es que le disparó a un hombre. Si realmente fue él, bueno... es una persona que tiene un problema, podemos decir que es una persona loca, pero no violenta. Estamos todos muy sorprendidos. No es alguien que pueda salir a matar", agregó Queijeiro.Además, el letrado sostuvo que el músico aún consume estupefacientes y dijo que es poco probable que se haya fugado.El hecho en cuestión se produjo alrededor de las 2:00 de este jueves entre las torres 11 y 12 del barrio situado en Dellepiane y Escalada.De acuerdo con la declaración de uno de los testigos, y en medio de la discusión, que sería por una deuda, Díaz le dio un cabezazo a "Pity", quien enseguida sacó el arma y efectuó los disparos. Díaz recibió al menos tres disparos en la cabeza, lo que terminó con su vida en el acto.Al menos una versión, indica que Alvarez estaba acompañado por una mujer, que sería su novia y con quien se escapó en el auto.Según las fuentes, existen en la causa imágenes de cámaras de seguridad que habrían registrado la pelea y el crimen.Una vez que intervino la Policía, fue encontrado el cuerpo de la víctima y, mediante un rastrillaje en los alrededores, también se halló el arma con la que se habría cometido el homicidio, con un total de cinco vainas servidas. El arma tenía la numeración intacta y Alvarez no tendría permiso de portación de armas.