Panorama Político

BIELSA NO ESTALEJOS DE RAFAELALa rosarina María Eugenia del afamado clan Bielsa, que integra junto a Marcelo "El Loco" que es ex técnico de la Selección nacional y un más reflexivo ex canciller Rafael, tiene en su agenda del próximo mes de agosto una visita a Rafaela. A esta altura nadie puede ni confirmar ni descartar la posibilidad de que María Eugenia Bielsa se inscriba en la carrera por la gobernación de Santa Fe en el 2019.Al menos al terreno lo comenzaron a preparar algunos peronistas que confían en su imán para atraer votos. Anoche en una casa de calle Washington al 300 de barrio Los Nogales se realizaba un cónclave regional para trazar un diagnóstico de la política provincial y evaluar las perspectivas del peronismo en general y de María Eugenia en particular para triunfar primero en las elecciones primarias y luego en las generales.Representantes de Rafaela, Esperanza, Santa Fe y de otras localidades, entre ellas del departamento San Martín, comenzaron cerca de las 20 hs. un encuentro para sembrar esa precandidatura de Bielsa, quien en el 2011 logró un triunfo contundente en la categoría de diputados provinciales, pero meses después de asumir optó por presentar su renuncia ante la falta de apoyo del peronismo para presidir la Cámara baja.PEROTTI EN ELCENTRO DE LA ESCENAEl debate en torno a la legalización del aborto trasladó la presión de la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó el proyecto, al Senado de la Nación donde esta semana comenzaron las ponencias de especialistas en un plenario de comisiones.En estas columnas se hizo referencia la semana pasada al planteo de trabajadoras de prensa rosarinas que reclamaron tanto a Perotti como al senador Carlos Reutemann una definición sobre esta iniciativa. Ambos aún mantienen cierta neutralidad hacia la opinión pública, a diferencia de la senadora peronista María de los Angeles Sacnún, quien ya se pronunció a favor del aborto legal.El domingo pasado, durante la masiva concentración en contra del proyecto que se llevó a cabo en Rafaela con la participación de representantes de más de 20 ciudades y pueblos de la Provincia, se puso el acento en la cuestión política electoral: es decir aquellas personas que se definen como pro vida anticiparon que en futuros comicios votarán a quienes rechacen el aborto legal y castigarán a los que voten a favor.Muy consciente de esta situación, el propio Perotti optó por no hacer declaraciones públicas ni siquiera durante el acto por el 9 de Julio en el que compartió el palco con el intendente, Luis Castellano y el gobernador Miguel Lifschitz entre otros. Cuando ya no quedaba casi nadie frente al edificio municipal, cinco trabajadores de prensa esperaban con cierta esperanza conseguir declaraciones del senador nacional.Hasta que Horacio Garetto cayó como "anillo al dedo" y comenzó a dialogar con Perotti. Juntos iniciaron una caminata para alejarse del área penal donde aguardaban los periodistas, que advirtieron la maniobra y, resignados, se marcharon en busca del locro patriótico ya que era pleno mediodía.LIFSCHITZ, ELESTRATEGANo es ningún improvisado el gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz. Llegó a Rafaela el lunes con un as bajo la manga más allá de presidir junto al intendente, Luis Castellano, el acto por el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.El mandatario, quien aún no tiró la toalla respecto a su proyecto para reformar la Constitución Provincial, que incluye su reelección -disculpas, en realidad incorpora la posibilidad de reelegir al gobernador, sea quien fuere-, anunció a la salida de la Catedral San Rafael que la semana próxima firmaría los contratos con las empresas adjudicatarias de la obra del acueducto.Con el anuncio sobre esta megaobra de infraestructura -el presupuesto se acerca a los 2.500 millones de pesos, con fuerte financiamiento internacional a tasas muy bajas-, Lifschitz mantiene la iniciativa política, a pesar de que no logra destrabar en la Legislatura el mensaje en el que solicita el aval para tomar otro crédito por 500 millones de dólares que serán destinados a seguir haciendo obra pública, una necesidad del Frente Progresista si desea llegar al 2019 con cierta chance de mantenerse en el Gobierno provincial tras el desgaste inevitable que le generan 12 años en la Casa Gris.CAUSA COMUNEl Municipio rafaelino y el gobierno provincial, que suelen disentir en lo que hace a la política de seguridad, esta vez encontraron un punto de contacto en el que se sienten cómodos. En ambos casos, porque comparten la misma vereda para enfrentar a Cambiemos. Y tiene que ver con el proyecto impulsado por el intendente de Santa Fe, José Corral, para que los vecinos de esa ciudad no paguen por el alumbrado público y que sea el propio municipio el que pague la factura.El concejal rafaelino Leo Viotti presentó una propuesta a imagen y semejanza en el Concejo rafaelino. Así, Municipio y Provincia no se unieron en esta causa por amor (tampoco por el espanto, no es para tanto) sino por el adversario común.VACACIONES DE INVIERNOEl Gobierno provincial desarrolló una especie de agenda donde incluye múltiples actividades que pueden hacer los chicos que están de vacaciones. Hay propuestas de Rosario, de Santa Fe, de Rosario, de Santa Fe, de Rosario, de Santa Fe, de Rosario, de Santa Fe y alguna de Venado Tuerto. ¿De Rafaela? Nada, y eso que está a punto de comenzar el Festival de Teatro que recibe fondos de la Provincia y que cuenta en su programación con alternativas para los niños.SEMANA TRANQUILAEN EL CONCEJOCon el receso invernal en pleno desarrollo, en el Concejo no hay sesiones públicas. Lo más destacado fue el problema de salud que afectó al presidente del cuerpo legislativo, el macrista Raúl Lalo Bonino, que incluso obligó a su internación en el área de terapia intensiva del Sanatorio Nosti. El fin de semana pasado fue dado de alta, pero con tarea para el hogar. Tras el susto, deberá modificar ciertos hábitos. Por ahora transita una semana más tranquila para continuar con su recuperación, pero también reflexiva para ver de qué manera puede cuidar la salud sin llegar a estos episodios.