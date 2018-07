Está frenada la chance de recibir a la Fórmula 1

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina está totalmente frenada, en especial, debido a la compleja situación económica por la que transita el país.El contexto económico actual hace casi imposible la vuelta de la máxima categoría del automovilismo mundial a estas latitudes, dijeron las mismas fuentes.Cada vez más deshilachado se torna el recuerdo del último paso de la Fórmula 1 por la Argentina, por el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, allá por 1998, con victoria del alemán Michael Schumacher al comando de una Ferrari.Dos décadas han transcurrido y desde entonces, las complejidades internas, pasos en falso, falta de una política coherente y prolongada en el tiempo, decisiones e incluso anuncios de los gobiernos de turno que se dilataron hasta esfumarse han ido frustrando una y otra vez el regreso de la Fórmula 1. Sumado a todo eso, una carencia de los fondos millonarios imprescindibles para poner la máquina en marcha.Esta situación en su conjunto ha derivado en que el anhelo se haya ido postergando y todo indica que el público argentino deberá aguardar incluso más tiempo para volver a disfrutar aquí de la F1 ante el actual y complejo contexto económico, según dijeron fuentes gubernamentales.De acuerdo con una nota publicada por el portal de internet de Diario Popular, está claro que para que la Fórmula 1 aterrice nuevamente en la Argentina, como es la intención según han dejado entrever los nuevos dueños, el conglomerado estadounidense Liberty Media, resta un camino largo y escarpado.El gobierno anterior lo tuvo entre sus metas, el actual no le ha ido en saga y hasta por ahí se deslizó que la esperada vuelta podría darse en 2019.Sin embargo, los avatares de la Argentina, en especial en el área económica, y la incertidumbre que producen, han derivado en que los proyectos que han incluido contactos, conversaciones de grupos empresariales con los popes de la F1, hasta avalados por qué no por el gobierno nacional, no hayan conseguido levantar vuelo.Esas conversaciones reservadas con Liberty Media se vienen extendiendo desde 2013, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, y se filtraron en cierta manera con más fuerza el año pasado, cuando estuvo en Buenos Aires. revisando el autódromo porteño, el por entonces director de carreras de la F1, el inglés Charlie Whiting.Sin embargo, un entramado organizativo sumamente complejo demanda por todo concepto unos 150 millones de dólares, incluyendo los derechos por pagar, que rondarían los 50 millones, en tanto que el resto se debería aplicar en obras que deberían ejecutarse en el autódromo, más aspectos organizativos y legales.