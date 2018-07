Celebra la llegada de una nueva edición del Festival de Teatro

La Comuna local celebró la noche del pasado miércoles 11 de julio la llegada de una nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela, que nuevamente la tendrá como una de las dos subsedes que funcionarán en el ámbito de la región.Esta será la sexta ocasión en que Ataliva sumará obras del FTR, y entre los espectáculos que recibirá habrá dos propuestas destinadas a toda la familia y un espectáculo para adolescentes y adultos.Asistieron al lanzamiento la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, María Josefa Sabellotti; el Director Artístico del Festival, Gustavo Mondino; el presidente de la Comuna de Ataliva, Fabio Sánchez; y el Coordinador de Cultura de Ataliva, Marcelo Bergesse.Durante el acto, se realizó la presentación de un work in progress del grupo de teatro de la comuna, coordinado por Pablo Pellegrinet. Además, se proyectó el video que detalla las obras incluidas en esta edición del Festival, finalizando con una conferencia de prensa.El acto comenzó con palabras de Fabio Sánchez, quien comenzó agradeciendo: "quiero agradecer al Intendente de Rafaela, a la Secretaría de Cultura, a Gustavo Mondino, que una vez más volvieron a confiar en nosotros para poder ser nuevamente subsede del Festival de Teatro. También a todo el equipo de trabajo del área de cultura, al público, y al senador Alcides Calvo, que desde el inicio nos impulsa y acompaña". Remontándose a los inicios de Ataliva como subsede del FTR, agregó: "Hace seis años comenzamos a hacerlo con algo de temor, porque no sabíamos la aceptación que iba a tener en la localidad, hacía muchísimos años que no se hacía un evento de este tipo. Y a partir de esto han nacido muchísimas actividades, talleres desde el área de cultura, y principalmente el taller de teatro del que hoy pudimos ver la presentación. Para nosotros significa una apuesta muy importante, pero creemos en seguir apostando al Festival, porque entendemos que el desarrollo de una comunidad depende fuertemente de la cultura".Luego fue el turno de la secretaría de Cultura María Josefa Sabellotti, que destacó: "Sabemos que en épocas complejas a veces es difícil sostener ciertos programas. Pero cuando se está convencido, se cree en el proyecto y se ven los resultados, son esos resultados, eso que genera en la comunidad lo que hace que la decisión se siga tomando. Por eso felicito a Fabio, a todo el equipo de Ataliva y principalmente al público que acompaña, porque esto eleva a una comunidad en el sentido más genuino y humano.El coordinador de Cultura de Ataliva Marcelo Bergesse, fue el encargado de dar cierre al acto y en sus palabras expresó: "Ojalá podamos mantener este evento en el tiempo, más allá de las personas, ojalá que sea una política comunal, porque demanda mucho trabajo pero realmente vale la pena".La programación de la subsede de Ataliva, comenzará el viernes 20 de julio con la presentación de la obra internacional para toda la familia "Nómadas". El espectáculo tendrá lugar a partir de las 21:00 en la Sala Sociedad Italiana Patria y Trabajo.El sábado 21 a las 21:00 en la Sala Sociedad Italiana Patria y Trabajo, llega "Opera prima", un musical de Compañía Urraka para toda la familia que llega desde la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, en el cierre de esta nueva edición de la subsede del Festival, se presenta el domingo 22 la obra "La sala roja", de Buenos Aires a partir de las 20:00 en la Sala Sociedad Italiana Patria y Trabajo.A partir del 16 de julio, la boletería se encontrará habilitada en el Kiosco Fabri (25 de Mayo 201), de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 12. Y el día de la función en la Sociedad Italiana Patria y Trabajo. Las entradas generales tendrán un valor de $ 120.