¿Qué equipo pone el domingo?

La “Crema” debuta ante Atlético Sastre en octavos de final de la Copa Santa Fe y Lito Bottaniz empieza a definir a quienes usará. El horario se retrasó media hora, arrancará a las 16:00 hs y no a las 15:30 como estaba programado.

Atlético de Rafaela ya cumple prácticamente cuatro semanas de pretemporada. El equipo de Víctor Bottaniz combina la rudeza de las tareas físicas con ejercicios técnicos y tácticos que cada vez toman mayor preponderancia.Como una cuestión lógica en estas preparaciones, la idea es tomar ritmo de competencia y es por eso que los amistosos, tres hasta el momento, que disputó le sirvieron al DT y a su cuerpo técnico para ir dándole forma al nuevo Atlético, probar e ir aceitando la idea.Antes de su debut en el torneo de la B Nacional, a mediados de agosto, la “Crema” jugará Copa Santa Fe y Copa Argentina.Primero lo hará en el certamen provincial, el próximo domingo a las 16:00 (no a las 15:30 hs como estaba programado de antemano) ante Atlético Sastre en el Monumental.El entrenador todavía no confirmó la formación que utilizará, pero seguramente en nombres, no cambiará demasiado a los que vino utilizando en cada ensayo o en varios entrenamientos. Resta definir el dibujo táctico.En el entrenamiento realizado ayer por la mañana en el predio del Autódromo Bottaniz dispuso de trabajos tácticos y paró un probable equipo, pero también realizó variantes con el correr de los minutos. Volvió a disponer de un 3-4-1-2, como en el amistoso disputado ante Colón en Santa Fe el último martesVolvió a repetir el esquema utilizado ante Colón en el amistoso del pasado martes, con tres defensores, cuatro mediocampistas y tres de ofensiva. Y prácticamente los mismos nombres. El único cambio: Mauro Marconato por Diego Meza, que sufrió una carga en el aductor.¿El equipo? Nahuel Pezzini; Tomás Baroni, Abel Masuero y Gastón Suso; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Pablo Gaitán y Angelo Martino; Maximiliano Casa, Matías Quiroga y Mauro Marconato.El que comenzó a sumar sus primeros minutos fue el arquero Ramiro Macagno, luego de la molestia muscular que le impidió estar en los últimos amistosos y trabajar con normalidad.Otro de los que ingresó fue Enzo Copetti, para reemplazar al “Conejo” Gaggi y Mauro Albertengo por Marconato.El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, desde las 10, y lo hará con un entrenamiento futbolístico en el estadio Monumental.