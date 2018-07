Dani Pedrosa corre su último año en MotoGP

El español Dani Pedrosa (Honda), de 32 años y tres veces subcampeón mundial de MotoGP, confirmó ayer que se retirará de la categoría reina al final de la presente temporada."Es una decisión en la que he pensado mucho tiempo. Es muy difícil porque es el deporte que amo. A pesar de las ocasiones para continuar, tengo la impresión de no vivir la carrera con tanta intensidad como antes, ahora tengo prioridades diferentes en la vida", señaló.Pedrosa ganó en 2003 el título mundial de 125 y en 2004 y 2005 la corona de 250. Desveló su decisión de retirarse en una conferencia de prensa especial organizada antes del Gran Premio de Alemania, que se disputará este fin de semana en el circuito de Sachsenring.Duodécimo en la clasificación general de esta temporada tras ocho pruebas, el piloto de Honda supo a principios de junio que será reemplazado en 2019 por su compatriota Jorge Lorenzo, actualmente en las filas de Ducati."Me gustaría expresar hasta qué punto me siento afortunado de haber tenido esta experiencia, esta oportunidad en mi vida", señaló el pequeño catalán, de 1,58 metros, que corre con Honda desde su debut en 2001 en la categoría 125."Puedo decir que he hecho muchas más cosas de las que esperaba y estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado en este deporte", añadió.Subcampeón del mundo en la máxima categoría en 2007, 2010 y 2012, logró 31 victorias en MotoGP, pero apenas seis desde la temporada 2014.Desde hace tres años vive a la sombra de su compañero y compatriota Marc Márquez, cuatro veces campeón mundial de MotoGP a los 25 años.Pedrosa ha sufrido varias lesiones importantes que amenazaron con poner fin a su carrera de forma anticipada.Pedrosa comenzó su historia en el Gran Premio de Japón de 2001, en la extinta 125. Allí se encargó de que todos empezasen a tenerlo en cuenta, estrenando sus vitrinas tras conquistar el título de la categoría en 2003, una cilindrada en la que obtuvo un total de 9 poles, 17 podios y 8 victorias.En la temporada 2004 saltó al antiguo 250, donde no tardó en ganar. Pedrosa debutó consiguiendo la victoria en el GP de Sudáfrica, y a partir de ahí sumó dos títulos en sus únicos dos años de presencia en la categoría, añadiendo a su palmarés un total de 9 poles, 24 podios y 15 victorias en un total de 32 carreras en la clase intermedia.En 2006 concretó su debut en MotoGP, donde tras 13 años formando parte de la parrilla de la categoría reina, añadió a su campaña un total de 112 podios y 31 victorias, además de tres subcampeonatos del mundo, en 2007, 2010 y 2012.