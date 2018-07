Se conocieron las nominaciones a los Emmy 2018 en principales categorías

LOS ANGELES, 13 (AFP/NA). - He aquí los nominados a las principales categorías de los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 17 de septiembre."The Americans"."The Crown"."Juego de tronos" ."The Handmaids Tale"."Stranger Things"."This is Us"."Westworld"."Atlanta"."Barry"."black-ish"."Curb Your Enthusiasm"."GLOW"."The Marvelous Mrs Maisel"."Silicon Valley"."Unbreakable Kimmy Schmidt".Jason Bateman, "Ozark".Sterling K. Brown, "This is Us".Ed Harris, "Westworld".Matthew Rhys, "The Americans".Milo Ventimiglia, "This is Us".Jeffrey Wright, "Westworld".Claire Foy, "The Crown".Tatiana Maslany, "Orphan Black".Elisabeth Moss, "The Handmaids Tale".Sandra Oh, "Killing Eve".Keri Russell, "The Americans".Evan Rachel Wood, "Westworld".Anthony Anderson, "black-ish".Ted Danson, "The Good Place".Larry David, "Curb Your Enthusiasm".Donald Glover, "Atlanta".Bill Hader, "Barry".William H. Macy, "Shameless".Pamela Adlon, "Better Things".Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs Maisel".Allison Janney, "Mom" .Issa Rae, "Insecure".Tracee Ellis Ross, "black-ish".Lily Tomlin, "Grace and Frankie".Nikolaj Coster-Waldau, "Juego de tronos" .Peter Dinklage, "Juego de tronos" .Joseph Fiennes, "The Handmaids Tale".David Harbour, "Stranger Things".Mandy Patinkin, "Homeland".Matt Smith, "The Crown".Alexis Bledel, "The Handmaids Tale".Millie Bobby Brown, "Stranger Things".Ann Dowd, "The Handmaids Tale".Lena Headey, "Juego de tronos" .Vanessa Kirby, "The Crown".Yvonne Strahovski, "The Handmaids Tale".Louie Anderson, "Baskets".Alec Baldwin, "Saturday Night Live".Brian Tyree Henry, "Atlanta".Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs Maisel".Kenan Thompson, "Saturday Night Live".Henry Winkler, "Barry".Zazie Beetz, "Atlanta".Aidy Bryant, "Saturday Night Live".Betty Gilpin, "GLOW".Leslie Jones, "Saturday Night Live".Kate McKinnon, "Saturday Night Live".Laurie Metcalf, "Roseanne"."The Alienist"."The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"."Genius: Picasso"."Godless"."Patrick Melrose"."Fahrenheit 451"."Flint"."Paterno"."The Tale"."USS Callister (Black Mirror)".Antonio Banderas, "Genius: Picasso".Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose".Jeff Daniels, "The Looming Tower".John Legend, "Jesus Christ Superstar Live in Concert".Jesse Plemons, "USS Callister (Black Mirror)".Jessica Biel, "The Sinner".Laura Dern, "The Tale".Michelle Dockery, "Godless".Edie Falco, "Law & Order True Crime: The Menendez Murders".Regina King, "Seven Seconds".Sarah Paulson, "American Horror Story: Cult"."Juego de tronos" - 22."Saturday Night Live" - 21."Westworld" - 21."The Handmaids Tale" - 20."The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" - 18.===========================================================.Netflix: 112.HBO: 108.NBC: 78.FX Networks: 50 .CBS: 34 .