Mársico: "Si cargamos al Municipio con este monto, se restringirán inversiones"

Sin pronunciarse en términos absolutos, el concejal Lisandro Mársico expresó que no comparte el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Cambiemos en el Concejo Municipal con el que se busca derogar el convenio establecido entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Municipalidad de Rafaela que permite cobrar a los usuarios el costo del alumbrado público. En caso de aprobarse esta iniciativa, impulsada por el radical Leonardo Viotti, sería el propio Municipio el que pague la factura que supera los 40 millones de pesos anuales según confirmó la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, cuando estuvo ayer en la ciudad -ver pág. 8-."Siempre me manifesté muy cauto con este proyecto, porque en principio no quisiera embretar al Municipio como está embretada hoy la Municipalidad de Santa Fe", sostuvo Mársico. "Yo entiendo que cargar al Municipio con este importe hoy, si es esto o más, va a estar restringiendo a otras áreas e insisto, hay que trabajar de manera responsable”, agregó en declaraciones a LT28 Radio Rafaela.De todos modos y más allá de su cautela, Mársico fue claro sobre su postura: "No comparto el proyecto de Ordenanza, pero lo respeto, se tomó la iniciativa de Santa Fe que tiene otro contexto, otra realidad diferente a nuestra ciudad, otra realidad política, y creo que es difícil de implementar en Rafaela".Tras la reunión entre el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, el presidente de la EPE, Maximiliano Neri, y la propia Geese el martes pasado, se estableció una próxima reunión entre el intendente Luis Castellano y los directivos de la empresa con el fin de clarificar los montos de consumo en nuestra ciudad.Al respecto, Mársico consideró que "una vez que se clarifiquen los números, si son más de 35 millones de pesos en el año por el alumbrado público, cargar a la Municipalidad de Rafaela con este monto significa que se van a ver restringidas algunas inversiones". Así, para el concejal del Frente Progresista se generaría una curiosa situación al manifestar que "por un lado se favorece al ciudadano con una quita mínima porque no pagará el alumbrado, pero por el otro se lo perjudica porque perderá obras".Asimismo, planteó que tal vez hubo un error inicial en la forma de encarar el tema. "Yo hubiera hecho un proyecto de resolución, para ver cuánta plata es la que pagan los vecinos por la energía eléctrica para alumbrar el espacio público. A partir de ahí me hubiera reunido con funcionarios del Ejecutivo y le hubiera planteado la idea. Insisto, antes de presentar el proyecto hubiera tenido un número más claro sobre el costo que debería asumir el Municipio en caso de darse por terminado el convenio con la EPE. Pero en este caso todo comenzó al revés, de atrás para adelante, se invirtieron los mecanismos y la información. Yo hubiera procedido de esta manera, tener más información para fundamentar la propuesta", enfatizó.Por último, Mársico reflexionó sobre la importancia del rol que cumplen los ediles y la responsabilidad de presentar proyectos con conciencia. "Si bien yo no soy oficialista, pero también uno tiene que ejercer una oposición responsable, me podrán decir cualquier cosa, menos que impedí la gobernabilidad, y tenemos que cumplir con el rol para el cual la ciudadanía lo eligió, pero no impedir la gobernabilidad", finalizó.