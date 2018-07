Rafaela debuta en el Provincial

En medio de una gran expectativa, Rafaela recibirá, a partir de hoy y después de 7 años, a los mejores basquetbolistas santafesinos con la realización de un nuevo Provincial de Mayores, conjuntamente con la Federación Santafesina de Basquet, donde tratará de lograr el título que supo conseguir por última vez en condición de local en aquel 2011 de la mano de Roberto Vico, cortando una sequía de 21 años sin lograr el campeonato.La nueva ilusión rafaelina, ahora con Marcelo Miretti al frente del seleccionado que lo tendrá al rafaelino Roberto Acuña, el jugador franquicia, quien será una de las máximas atracciones del evento, ya que forma parte del seleccionado nacional que conduce la Oveja Hernández (el otro es el santafesino Tayavek Gallizzi), se pondrá en marcha esta noche desde las 21 en el Coliseo del Sur ante su similar de Reconquista, buscando un triunfo que empiece a potenciarlo hacia las semifinales, ya que el gran objetivo es volver a jugar la final el domingo. Para ello, el equipo tendrá que aprovechar el plus de la localía y el apoyo de su gente, ya que la preparación, con alrededor de 20 entrenamientos previos, ha sido realmente muy buena. Las 8 Asociaciones están divididas en 2 zonas de 4 equipos cada una, jugándose los partidos en los estadios de Atlético y Ben Hur. El acto inaugural se desarrollará en el Coliseo desde las 20:15 luego del encuentro entre Rosario y Oeste y previo al debut del representativo local.La plantilla de la Asociación Rafaelina que afrontará el torneo es la siguiente: Tadeo Mire, Santiago Caligaris, Facundo Chiabotto, Franco Chiabotto, Joaquín Giordana, Rodrigo Acuña, Roberto Acuña, Guillermo Saavedra, Mariano Cerutti, Hernando Aveldaño, Lautaro Marconetto, Jonatan Faber. DT: Marcelo Miretti. Asistente: Gerardo Velazco. PF: Federico Ruatta y Diego Romera.a las 18 Rosario vs. Oeste y a las 21 Rafaela vs. Reconquista.a las 18 Noroeste vs. Cañadense y a las 21 Venado Tuerto vs. Santa Fe.a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21, perdedor 2 vs. ganador 1., a las 10 perdedor 1 vs. perdedor 2 y a las 11:45 ganador 1 vs. ganador 2. A las 19 ganador 2 vs. perdedor 1 y a las 21 perdedor 2 vs. ganador 1.a las 10:30, semifinales, 1° Zona A vs. 2° Zona B en Ben Hur; y 1° Zona B vs. 2° Zona A en Atlético. En caso de clasificar el equipo anfitrión a semifinales, disputará su partido en el estadio del club Ben Hur. Por la tarde, el encuentro por tercer y cuarto puesto será a las 17 y la final a las 19, en el Coliseo del Sur.