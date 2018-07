Velada en Quilmes

Esta noche, a partir de las 22, se llevará a cabo una interesante velada de boxeo amateur, la cual se desarrollará en el Gimnasio Elías David del Club Atlético Argentino Quilmes. La misma es organizada por la institución anfitriona, de la mano del entrenador Ceferino "Cachito" Ayana, contando con el apoyo de la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. Además, se anuncia la presencia del Campeón del Mundo, Néstor "Tito" Giovannini. Las peleas previstas son las siguientes: Javier Román (San Justo) vs. Andrés Spahn (Elite Box); Ignacio Cejas (Dogo Box Barragán) vs. Dante Ponce (Santa Fe); Juan Cejas (Gym El Regreso) vs. Axel Fernández (Aldao); Florencia Ruíz (Gym Spósito) vs. Emilse Chelini (San Javier); Rodrigo Mariani (Sportivo Ben Hur) vs. Rodrigo Yones (Entre Ríos); Jonatan Peralta vs. Cristian Quiróz (Santa Fe); Maxi Ayana (Argentino Quilmes) vs. Lucas Quiroga (Gym Angeles Blanco); Nicolás Morlachi (Gym Angeles Blanco) vs. Cristian Spósito (Gym Spósito) y Matías Ayana (Argentino Quilmes) vs. Mariano Costamagna (Aldao).