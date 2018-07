Sigue buscando DT

Mientras Marcelo Werlen, coordinador del fútbol amateur de la institución, continúa llevando a cabo un interinato en el primer equipo, la dirigencia juliense sigue en la búsqueda del sucesor de Maximiliano Barbero. Por estas horas, hay 3 nombres apuntados que estarían en carpeta. La idea es que sea un entrenador con experiencia y que haya conocido el Federal B, siempre apuntando al Regional Amateur del próximo año. Uno de los técnicos apuntados es el rafaelino Alejandro Zurbriggen, ex DT de Ferro y Quilmes, entre otros, que hace ya un tiempo bastante prolongado que no dirige. Otro de los nombres también es de nuestra ciudad, Daniel Veronesse, quien proviene de Belgrano de Paraná, donde estuvo varios años y que supo enfrentar en varias ocasiones al “9” y BH en el Federal. Mientras que el tercero es el del sunchalense Danilo Tosello, ex jugador del León rafaelino y ex DT de Libertad en el Federal A y que también hace mucho no dirige. Por otro lado, el defensor Mariano Canavessio viajará a Italia el próximo 17 de Julio para probarse en un equipo del Calcio, lo que significaría una baja más que importante para el plantel rojiblanco en el Clausura liguista.