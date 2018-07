Terminaron como empezaron

Anoche se puso en marcha el segundo capítulo del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con un discreto partido que terminó 0 a 0 y que disputaron en el estadio Germán Soltermam 9 de Julio y el Deportivo Tacural. Los mismos que hace semanas definieron en un mano a mano el título de campeón del Apertura, ganado por Tacural.A los 25 minutos del complemento, el “Papita” Rodríguez vio la roja en el conjunto “Juliense”.En el encuentro de Reserva, 9 de Julio se impuso por 2 a 0.La segunda fecha del Clausura tendrá continuidad en la jornada de hoy con dos adelantos más. En el predio del Autódromo Atlético de Rafaela estará recibiendo a Argentino Quilmes y Ben Hur estará visitando a Argentino en Humberto.Hoy, a las 21:00 hs (Reservas 19:30 hs) Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes (Franco Ceballos); 22:00 hs (Reservas 20:30 hs) Argentino de Humberto vs. Ben Hur (Rodrigo Pérez). Sábado 14/07, a las 16:30 hs (Reservas 15 hs) Unión de Sunchales vs Florida de Clucellas. Domingo 15/07, a las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs. Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs. Peñarol.