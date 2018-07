Martínez se reunió con Meprolsafe

El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Fernando Córdoba, junto al secretario de la entidad, Marcelo Aimaro, se reunieron con el diputado provincial Omar Martínez (FPCyS), para analizar la difícil situación que atraviesa hoy la lechería. La abrupta devaluación del peso, la disparada de las tasas de interés a niveles exorbitantes para pymes y productores; la inflación y la falta de ordenamiento dentro de la cadena están impactando seriamente en las empresas lecheras, sean estas de productores o de pequeñas y medianas industrias.En ese contexto, Martínez, Córdoba y Aimaro abordaron la problemática de la lechería y lo que está pasando en el sector dentro de la provincia de Santa Fe. “En la provincia había unos 4 mil tambos y los productores ahora estiman que esa cantidad bajó a unos 3.600 o 3.700 tambos. Una caída que se traduce en mayor concentración de la producción, menos puestos de trabajo y una triste realidad en pequeñas localidades que dependen de esta economía regional clave en nuestra provincia".Durante el encuentro, el Legislador expresó su intención de presentar un proyecto de ley de lechería mediante los legisladores nacionales. Además, señaló que los representantes de MEPROLSAFE "nos comentaron las charlas que han tenido en el marco de la Mesa de Competitividad de la Cadena Láctea. El gobierno nacional habla de las leyes del mercado para regular el precio de la leche y el propio presidente de la Nación les dijo, en estas reuniones, que el gobierno no puede intervenir en la relación de los privados. El Estado nacional entiende que las relaciones dentro de la cadena, entre productores, industriales de distinta escala y los formadores de precios en la cadena de comercialización son todos actores privados y por eso el Estado no tiene que intervenir y no lo está haciendo en este tema. Los productores tienen otra visión diferente, porque conocen que son los actores más débiles dentro de la cadena y se sienten afectados por esa situación", remarcó el Diputado.Por último, Omar Martínez reafirmó el compromiso de "continuar trabajando en lo que podamos hacer dentro de la Legislatura y también en las recorridas por el territorio, junto al Ministerio de la Producción en la persona de la ministra Alicia Ciciliani y del director de Lechería, Roberto Tión, para encontrar nuevas herramientas que permitan a los productores y a los integrantes de la cadena láctea recuperar rentabilidad y protegerse mejor de los vaivenes de la economía nacional".