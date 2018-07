La CGT descartó el llamado a elecciones

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La CGT finalmente decidió ayer renovar su respaldo al triunvirato que comanda la central, por lo cual dejó atrás la idea de avanzar con un proceso de elecciones para el próximo de 22 agosto tendiente a definir nuevas autoridades.La decisión se adoptó durante una hermética reunión del Consejo Directivo de la central obrera realizada en su sede de Azopardo al 800, confirmó el secretario general de UDA, Sergio Romero, único dirigente de la conducción cegetista que hizo declaraciones a la prensa al retirarse del encuentro."Apoyamos al triunvirato, no habrá elecciones el 22 de agosto", sostuvo Romero, quien aclaró que "no se suspendió nada" porque nunca se había convocado oficialmente al congreso normalizador, en el que se debía realizar la votación.A su vez, el conductor de ese sindicato de docentes dijo que se hará a fines de agosto una reunión de secretarios generales de los gremios confederados de la CGT (es decir, los que están en la actual conducción y los que se automarginaron), con el objetivo de continuar debatiendo la postura frente a las políticas del Gobierno, en medio de claras divisiones que atraviesan a la central.Ninguno de los miembros del respaldado triunvirato (Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña) habló tras la reunión, que se realizó con posturas divididas: los "gordos" y los "independientes" impulsaban la continuidad de la conducción tripartita, mientras que Camioneros, otros dirigentes de gremios del transporte y ex aliados de los Moyano querían que se realizara la renovación de autoridades.Tras no lograr imponer la iniciativa de llamar a elecciones para encumbrar una conducción más opositora a la gestión de Mauricio Macri, los sectores más "duros" de la CGT buscarán ahora meter presión para que el triunvirato adopte una postura de mayor confrontación ante el Gobierno en un escenario de dificultades económicas.Precisamente, eso se comenzará a discutir puertas adentro a fines del mes próximo en la reunión en la que participarán todos los secretarios generales, entre ellos los que se alejaron de la actual conducción. Esto incluye a los metalúrgicos de la UOM, los del sector del MASA (mecánicos del SMATA, Unión Ferroviaria, Peones de Taxis) y los de las 62 Organizaciones Peronistas (trabajadores rurales de la UATRE y Jerárquicos de AFIP).La continuidad del triunvirato era desechada hasta hace pocos meses incluso por dos de sus propios miembros (Daer y Schmid), quienes hablaban de "ciclo cumplido" luego de que algunas de sus decisiones fueran desautorizadas por dirigentes de la propia central.Pero los influyentes "gordos" e "independientes" se mostraron en las últimas semanas a favor de mantener la actual conducción, luego de que Pablo Moyano desafiara el proceso electoral que los conductores de los grandes gremios estaban diseñando para el 22 de agosto, anunciando que presentaría su propia lista secundado por el bancario Sergio Palazzo.