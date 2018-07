Menos emisión de carbono, objetivo cumplido para Ford 8 años antes

BUENOS AIRES, 13. - Ford Motor Company publicó su 19° reporte anual de sustentabilidad, donde demostró que ha cumplido su objetivo de reducir las emisiones de CO2 derivadas de la fabricación, ocho años antes de lo previsto. En 2010, la Oficina de Calidad Ambiental de Ford anunció su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono de las operaciones de producción y manufactura en un 30% por vehículo producido para el año 2025.Los resultados son espectaculares, con una reducción global de emisiones de CO2 de más de 3.4 toneladas métricas entre 2010 y 2017, las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a más de 728.000 vehículos conducidos durante un año."Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado para lograr este objetivo", mencionó Bruce Hettle, vicepresidente de Fabricación y Asuntos Laborales de Ford Motor Company. "Hemos realizado varias mejoras en nuestras operaciones de manufactura, desde la iluminación que usamos, hasta la consolidación de nuestras plantas, las cuales desempeñaron un papel fundamental en la reducción de la huella de CO2"."Las operaciones de pintura utilizan normalmente una gran cantidad de energía al introducir tecnología que permite la aplicación de pintura wet-on-wet (húmedo sobre húmedo) en más plantas. Hemos eliminado un horno de secado, lo cual ha reducido significativamente el uso de energía a la vez que se mantiene la calidad" comentó Andy Hobbs, Director de la Oficina de Calidad Ambiental.Minimum Quantity Lubrication (MQL) es otra tecnología de reducción de energía. En MQL, una herramienta mecánica se lubrica con una cantidad muy pequeña de aceite rociado directamente en la punta de la herramienta por medio de un atomizador fino, en lugar de usar una gran cantidad de mezcla de anticongelante con agua.Ford ahora está trabajando en establecer un nuevo objetivo, enfocado en la energía renovable: "Seguiremos estableciendo objetivos ambiciosos y trabajando en pos de crear prácticas innovadoras para lograrlos", dijo Hettle. "Nuestra próxima estrategia se enfocará en aumentar el uso de energía renovable de Ford al tiempo que mantenemos nuestras eficiencias energéticas".El Informe de Sustentabilidad de Ford 2017-2018 destaca el trabajo continuo para impulsar prácticas comerciales responsables, que incluyen vehículos eléctricos: Ford es uno de los fundadores de IONITY, en colaboración con el Grupo BMW, Daimler AG, y Grupo Volkswagen con Audi y Porsche, una empresa que busca desarrollar una red de carga rápida para vehículos eléctricos. Juntos, el objetivo de IONITY es construir 400 estaciones de carga rápida con una capacidad de carga de 350 kW en ubicaciones clave en Europa para 2020. La construcción de 20 estaciones en múltiples países europeos comenzó en 2017, con la primera estación de carga activa en Alemania en 2018.Ford fabrica alrededor de 300 piezas a partir de materiales renovables, con ocho materiales sustentables destacados, tales como: soja, trigo, arroz, aceite de castor, kenaf (hibiscus), celulosa de árbol, yute y coco.En 2018, Ford lanzó un programa innovador en Jeddah, Arabia Saudita, con la ayuda de la Universidad Effat de Jeddah llamada Driving Skills for Life 'For Her'. El cual se enfoca en impulsar la educación de las mujeres, y apoyar a que las mujeres obtengan una licencia de conducir en el país. Más de 250 mujeres estudiantes completaron los cursos que enseñan las habilidades necesarias para nuevos conductores.