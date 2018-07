"Una maniobra demagógica"

Representantes del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, explayaron ayer su denuncia en contra del proyecto de ordenanza presentado por el concejal del PRO, Hugo Menossi, que pretende suspender "hasta el 30 de junio de 2019, todo incremento en la remuneración de la retribución mensual percibida por el Intendente Municipal, Jefe de Gabinete, Secretarios Municipales, Subsecretarios Municipales, demás Funcionarios del Gabinete Municipal y Entes Autárquicos, y dietas de los Concejales Municipales, Secretario y Prosecretario del Concejo Municipal". Menossi quiere que los fondos no percibidos por los funcionarios municipales enumerados anteriormente sean destinados a mitigar futuros incrementos de la Tasa General de Inmuebles y/o afectados al Programa Municipal de Microcréditos.

"Queremos marcar nuestro repudio a raíz del proyecto de ordenanza presentado por el concejal del PRO, Hugo Menossi, y que ya fue aprobado por el Concejo Municipal y que establece un congelamiento de sueldos y salarios de los funcionarios municipales hasta diciembre de 2018", expresó a LA OPINION el referente del mencionado partido en nuestra ciudad, Nicolás Ferreyra. Y destacó al respecto: "vemos que esto es una maniobra, busca hacer pasar un gesto a la comunidad por encima del ajuste del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de los gobernadores, que no sólo repercute en la clase obrera, sino también en los funcionarios públicos que deben autoajustarse sus dietas y sus sueldos", dijo el ex candidato a concejal.

Recordemos que el referente del PRO había defendido este proyecto diciendo que "en la votación perdimos con nuestra propuesta del 10% y terminó quedando en un 15% que era un intermedio entre lo que pretendía el Ejecutivo (un 20%) y nuestra propuesta. Hoy tenemos esta situación que queremos analizar bien, una cuestión es el costo del trabajo que demanda la TGI, y por otro lado está lo que la gente puede pagar", sostuvo Menossi.

"El año pasado salió a la luz que casi todos los concejales se devolvían el impuesto a la ganancias. También vimos que se autoasignaron un aumento de un 50%. Ademas, vemos como la página web del Municipio no ha actualizado su información y las actividades de los Ediles a lo largo del año, por lo que vemos que la transparencia de la que ellos se jactan no se condice con la realidad", contempló Ferreyra al respecto.



"UN PAIS DESVIADO"

A su turno, Matías Caloia, otro componente del partido Obrero, dijo que los trabajadores hacen el reclamos permanentemente ya que "vemos que un promedio salarial en la Argentina ronda los 15 mil pesos y los concejales rafaelinos están muy alejados de cualquier penuria económica que pueda padecer cualquier que vida de su trabajo. Por eso vemos que es una clara maniobra demagógica para buscar darle un poco de prestigio a un Concejo que de transparente no tiene nada. Esto nosotros no se lo planteamos a cada fuerza política, sino que hacemos la denuncia para el conjunto de la población", dijo.

Además, añadió que "la política económica del gobierno es un fracaso, cada medida en vez de resultar un beneficio para el gobierno, termina siendo peor y agravando la situación. El primer reclamo de la gente es que el bolsillo no da para más. La cuestión tarifazo en Rafaela se sintió mucho, hubo una movilización de carácter histórico para lo que es la ciudad, como lo fue el 'verdurazo'. Después de eso la situación se agravó, la paritaria va a atarazada, la cuestión sindical sumamente cómplice de esta situación, pactando un salario y la gente tiene que vivir de ese salario", explicó Caloia.

Siguiendo con el análisis nacional dijo que "se empiezan a ver las maniobras de todos los que dicen ser de la oposición, como los que hoy efectivamente gobiernan. Vemos un gobierno desviado y la sociedad se agarra de eso y desconfía. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho y hoy lo afirmamos aún más y son los trabajadores los que van a salir a la calle y cambiar la situación", finalizó.