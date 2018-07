Lo vende Huracán; cobra la "Crema"

El delantero Ignacio Pussetto, el mejor jugador de Huracán en la última temporada de la Superliga, fue vendido al Udinese de Italia. Según indican, la operación se realizó en 10 millones de dólares. El “Globo” celebra esta operación récord, y necesitada para el elenco de Parque Patricios, pero también por barrio Alberdi rafaelino hubo sonrisas. Sucede que Atlético de Rafaela posee el 20% de Pussetto y es por eso que también recibirá una buena suma de dinero en esta transferencia al exterior.



El delantero de 22 años, se entrenaba de manera diferenciada en la pretemporada de Huracán mientras esperaba que se realice la operación. En el elenco italiano tendrá como compañeros a los argentinos Rodrigo De Paul, Maximiliano López y Juan Musso.



Atlético estará recibiendo casi 2 millones de dólares por la transferencia de Pussetto al Calcio, lo que resta saber es si la dirigencia saldrá a ‘romper el mercado’ para terminar de conformar el plantel que competirá en el próximo torneo de la B Nacional.



Vale recordar que hasta aquí, el equipo conducido por Víctor Bottaniz sumó a los defensores Abel Masuero, Gastón Suso, Nahuel Speck y Nazareno Fernández Colombo; el mediocampista Pablo Gaitán y el delantero Matías Quiroga. También cerró las continuidades de Maximiliano Casa y Mauro Albertengo. Mientras tanto, busca un arquero y un mediocampista.



ALFREDO NO ESTUVO



Qué Alfredo Pussetto volverá a vestir la camiseta de Atlético de Rafaela pareciera que no hay dudas, por lo menos así lo anuncian las dos partes. Lo que aún resta por confirmar es cuándo se sumará a los trabajos del plantel conducido por Víctor Bottaniz.

Se esperaba que ayer comience la pretemporada con la “Crema” pero mientras no se resuelvan ciertos papeles del delantero, no podrá ser posible.



MINUTOS DE FUTBOL



El plantel profesional de la “Crema” trabajó en la mañana de ayer, luego del amistoso del martes por la tarde ante Colón en Santa Fe, y realizó trabajos regenerativos. Hoy y mañana el equipo conducido por Bottaniz comenzará a sumar minutos de fútbol y trabajos tácticos de cara al juego del domingo ante Atlético Sastre por Copa Santa Fe.