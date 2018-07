Informaron sobre el Programa de Eficiencia Energética para Pymes

El gobierno provincial realizó este miércoles en la ciudad capital una reunión informativa sobre el Programa de Eficiencia Energética para Pequeñas y Medianas Empresas, a través del cual se otorgan subsidios a pymes para la realización de diagnósticos energéticos de sus procesos productivos. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF).La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, explicó que el propósito de la iniciativa es que “las industrias puedan contar con gestores de eficiencia energética. Estamos trabajando con el sector industrial desde el inicio de la gestión y advertimos que había poco acceso y mano de obra calificada para prestar el servicio de gestores energéticos”.“El año pasado hicimos dos cursos y ya tenemos más de 60 profesionales formados en toda la provincia, a los cuales ahora pueden acceder las industrias para solicitar un diagnóstico energético, cuyo costo cubre la provincia en un 50% o hasta 40.000 pesos”, indicó Geese.Este diagnóstico sirve para que los empresarios “puedan conocer exactamente en dónde tienen que invertir para ser más eficientes y cómo retornará esta inversión”, aclaró la funcionaria, e informó que este primer llamado vence el próximo 30 de julio pero habrá otro, en el segundo semestre del año.Por su parte, la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, afirmó que “este programa va a mejorar la estructura de costos de las pymes. Tenemos que ayudar a que la incidencia del costo energético en el costo total de una empresa sea el menor posible para mejorar su rentabilidad y, además porque, un mejoramiento del sistema tiene un impacto ambiental positivo”, subrayó.A su turno, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, informó que “la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación en este momento tiene dos instrumentos de financiamiento (Innovación en Pymes e Investigación Aplicada)”, e invitó a los presentes a “estudiar estas herramientas porque la innovación puede ser nuestra aliada para ganar en competitividad y mejorar la estabilidad de nuestra empresa, pudiéndola colocar en otro lugar en el entramado productivo”.Además, Hynes aclaró que “no son préstamos sino aportes no reintegrables (ANR) que no necesitan devolución y requieren que ustedes busquen aliados en el sistema científico - tecnológico de la provincia. Tenemos muy buenas universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y especialistas de ámbitos académicos a quienes consultar”, ejemplificó.INSCRIPCIONESPara participar del programa, los empresarios deberán inscribirse antes del 30 de julio. Aquellos empresarios que no ingresen en esta oportunidad, podrán hacerlo en una segunda convocatoria en el segundo semestre del año, en fecha a determinar. Para el primer llamado, la provincia invertirá $ 1,5 millones en el pago del 50% o hasta 40 mil pesos de cada diagnóstico energético.Para la inscripción y obtener más información, los interesados deberán ingresar a https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/223294/(subtema)/202798.