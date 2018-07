Con el objetivo de continuar con las capacitaciones en Empleos Verdes la Municipalidad de Rafaela desarrollará el primer taller de construcción de Estufa social argentina: SARA. Un sistema de calefacción de alta eficiencia. A raíz de las bajas temperaturas el municipio buscar alternativas para los vecinos, además que se puedan generar mano de obra calificada en nuestra ciudad. La capacitación es teórica y práctica; dirigida a vecinos interesados en construirlas en su hogar, docentes de escuelas técnicas y trabajadores de la construcción.La actividad está organizada por la Subsecretaría de Economía Social y Empleo -a través del Centro Municipal de Capacitación en Oficios - y el Instituto para el Desarrollo Sustentable. El taller es de carácter gratuito y se llevará a cabo el martes 17 de julio de 9 a 13 y de 14 a 18 horas en el SUM de la Pileta Municipal de la “Red de Juventudes” (Chaco y J. V. González). Será dictado por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).En época invernal, sobre todo en zonas frías, la necesidad de calefacción se vuelve muy importante, y para calefaccionar un ambiente existen distintos tipos de opciones. Entre ellas, el uso de la leña que no sólo es sustentable, sino a veces la más económica. Como se sabe, en Rafaela existen zonas donde no hay red de distribución de gas natural, y el uso de gas envasado para calefacción es muy costoso, sin considerar que estas dos opciones son además basadas en recursos no renovables. Una alternativa renovable y sustentable es el uso de la leña, que aunque sea renovable es preciso utilizarla de la manera más eficiente posible para reducir la emisión de gases contaminantes.La Estufa SARA, entonces, no solo se presenta como una opción de aprovechar la leña para calefacción sino que además ofrece un alto rendimiento térmico y una construcción económica con bajo impacto ambiental y fácil implementación.Conocer los fundamentos básicos de una combustión de leña y comprender qué gases se emiten al ambiente y cómo reducirlos al mínimo.Aprender la importancia de la eficiencia energética en todos los aspectos de la vida.Aprender la importancia de la sustentabilidad y cómo hacer sustentable un proyecto de combustión de leña.Ayudar en el impulso de pequeños emprendimientos económicosConstruir una Estufa SARALa inscripción debe realizarse en la Oficina de Empleo sita en Av. Italia 642, al teléfono 570037 o al mail: [email protected]