Nueva oficina de la Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, dejó inaugurada el martes la oficina de atención al público en la ciudad de Sunchales, en un acto que contó con la participación del intendente, Gonzalo Toselli; del senador provincial Alcides Calvo; la diputada provincial Inés Bertero y presidentes comunales del departamento, entre otros.

“Queremos que la defensoría sea una institución de todos los santafesinos”, señaló Lamberto, y continuó: “muchas veces las organizaciones se centran en Santa Fe y Rosario -de hecho tenemos dos sedes en estas dos ciudades- pero nuestra idea es llegar a toda la provincia en la medida de las posibilidades. En materia departamental nos falta llegar al departamento Garay, con el cual vamos a completar por lo menos una delegación en cada uno de los departamentos”, destacó.

“También tenemos pensado llegar a esas otras ciudades que sin ser cabecera de departamento, tienen necesidades de contar con delegaciones como es Sunchales, como fue hace pocos días atrás Rincón o Villa Gobernador Gálvez. Es una provincia muy grande, cuenta con 57 ciudades y más de 360 localidades y llegar a todas ellas es muy complejo, pero estamos desplegando todo tipo de estrategias no sólo con nuevas delegaciones sino fortaleciendo las ya existentes dándoles una nueva impronta”, agregó.

“A esto hemos sumado dos vehículos con los cuales hemos puesto en marcha las oficinas móviles que llegarán a todo el territorio, especialmente en aquellas localidades pequeñas que tienen sus problemas, porque estos están en todos lados, son múltiples y variados, es importante que la defensoría esté al lado de la gente”, describió.

El defensor santafesino hizo un repaso de las incumbencias que fue sumando el organismo para destacar que hoy la defensoría no tiene techo. “Donde hay derechos allí tenemos que estar. Cada ciudadano que llega a las delegaciones es escuchado para tener una respuesta, que en muchas ocasiones se consigue de forma inmediata. De lo contrario, si la defensoría no es competente se harán las gestiones para ser atendido como corresponde por el organismo pertinente”.

“No puede haber ningún ciudadano que llega a la defensoría y no tenga una respuesta. Además va a tener la debida atención, el trato y la cordialidad, dado que aquí llegan personas vulnerables, que no tienen los suficientes recursos, que tienen dificultades y que tienen problemas que necesitan tener soluciones”, finalizó.

Por su parte, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, manifestó la importancia de la presencia de Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad: “a partir de ahora damos un paso fundamental en nuestra labor diaria por promover y proteger los derechos de los ciudadanos/as, hace tiempo que venimos trabajando en conjunto con la Defensoría del Pueblo y encontramos siempre muy buena respuesta. Ahora con la oficina de la delegación de la defensoría en Sunchales y con alcance regional seguramente estaremos potenciando todas estas acciones que buscan, ni más ni menos, que mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos/as”.Cabe destacar que, hasta el momento, personal de la institución visitaba nuestra ciudad de forma periódica y ahora, contará con personal permanente que atenderá de lunes a viernes de 7 a 13 hs. y, también, con una línea disponible para toda la comunidad: (03493) 15544605 / 15544606. El responsable de la delegación será Gustavo Baggini.

A su turno, la diputada provincial Inés Bertero ponderó la apertura de la oficina ya que “significa dar garantía a los derechos ciudadanos. Desde la Legislatura trabajamos para darle los recursos presupuestarios y funciones que le son necesarias como la legitimación activa ante la justicia, entre otras cuestiones”.

El senador Alcides Calvo expresó que “quien no conoce la metodología y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo encontrará que las inquietudes que se formulen serán escuchadas y muchas de ellas hallarán soluciones”.



La delegación de la Defensoría del Pueblo atenderá de lunes a viernes en una oficina ubicada en la Terminal de Omnibus de Sunchales (Hipólito Irigoyen y Pasteur), de 8 a 14 hs.