Presentan Prosumidores 2020

Hoy, a las 17:30, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (Necochea 84) la Provincia realizará la presentación de la versión 2020 del programa Prosumidores.En este caso, está destinado a comercios y pymes rurales, clubes y organizaciones sociales, consorcios e industrias. Se detallará la nueva segmentación, los aumentos en los rangos de potencia a instalar, el reconocimiento variable de la Producción de energía, el aporte ajustable al Incremento de Tarifas, la nueva WEB para Trámites, consultas y pedidos de presupuestos y las nuevas Líneas de financiamiento para equipos.GEESEHasta el cierre de la edición, no estaba confirmada la presencia de la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese. Si bien estaba interesada en participar, tenía una actividad con la EPE en Santa Fe y podría no llegar. Esto se confirmará recién en la mañana de hoy. Geese, sí le confirmó a LA OPINION que estará presente el próximo 23 de julio, con una jornada de eficiencia energética. Quizás ese día también mantenga una reunión con el intendente Luis Castellano, no descartándose tampoco un encuentro con el Concejo.